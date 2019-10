Orbán Viktor: Csodát tettünk 1956-ban

Belföld

1956-ban is szabad és független Magyarországot akartunk magunknak a nemzetek Európájában – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök szerdán, az 1956-os forradalom és szabadságharc 63. évfordulója alkalmából a Zeneakadémián rendezett díszünnepségen.

1956. október 23-án a magyar nemzet ősi jussát követelte vissza, szabadon akart dönteni arról, miként éljen. És mi akkor is magyar, vagyis európai életformát akartunk magunknak. Szabad és független Magyarországot a nemzetek Európájában. És ebben nem is volt ellentmondás, mivel Európa nyugati fele akkor még valóban a szabad nemzetek közös hazája volt. Régi intelem, hogy egyetlen ország, város és ház sem maradhat meg, amely meghasonlik önmagával. Sem Európa, sem Magyarország nem maradhat meg, ha önmaga ellen fordul, és szembemegy mindazzal, ami élteti – mondta a kormányfő.

Kijelentette: nekünk, magyaroknak csak ez az egy hazánk van, nincs máshol helyünk a Nap alatt. A mi álmaink csak itt születhetnek meg, és csak itt, a Kárpát-medencében hozhatjuk létre azt a nagy közös alkotást, amit Magyarországnak és magyar kultúrának hívunk. A haza mi vagyunk mind, ez a törvény, ahogy az is törvény, hogy haza csak addig van, amíg van, aki szeresse, aki áldozatot hozzon érte. Haza csak ott van, ahol hazafiak is vannak. A hitványság mindig összeadódik, a kérdés az, hogy a hazafiak hajlandóak-e összeadódni. És mi 1956 októberében összeadódtunk. S ha már összeadódtunk, hát csodát is tettünk – tette hozzá.

– A magyar nemzet ’56 őszén felsőbb osztályba lépett egy olyan történelmi teljesítménnyel, amelynek erkölcsi kisugárzása érezhető volt az egész földgolyón – fogalmazott.

Orbán Viktor közölte: hálával tartozunk elődeinknek, hogy „a mi magyar mivoltunk olyan szabadságharcok hosszú során át forrhatott ki”, amely „nagyszerű és lovagias néppé” tett minket. Hozzátette: a mai pesti srácok és lányok is, ha kellene, ugyanolyan fényesen helytállnának, mint elődeik. A miniszterelnök Wass Albertet idézve búcsúzott közönségétől: „Mert elfut a víz és csak a kő marad, de a kő marad.” Gloria victis! Dicsőség a hősöknek!

