Összeköltözést tervez Cinthya Dictator és Molnár Tomi

Holló Bettina

Nehéz éveket tudhat maga mögött Cinthya Dictator. Sokáig volt se veled se nélküled kapcsolatban Varga Viktorral, tavaly nyáron pedig a pszichiátriát is megjárta. A fiatal fotós élete most azonban sínen van, új szerelmével, Molnár Tomival pedig már az összeköltözést tervezik.



Másfél évtizede ismerik egymást, mégis csak néhány hónappal ezelőtt került közel egymáshoz Cinthya Dictator és az Anti Fitness Club egykori énekese, Molnár Tamás. A fotós előző párkapcsolata meglehetősen viharos volt Varga Viktorral, így most örül, hogy egy békésebb, nyugodtabb időszak vette kezdetét.

–Tizenöt évvel ezelőtt egy közösségi oldalon ismerkedtünk meg, de már akkor sem voltunk egymás számára idegenek, hisz mindketten Újpesten nőttünk fel, vannak közös gyökereink, ha lehet így mondani – kezdte a Lokálnak Molnár Tomi. –Tíz éve egy videoklipemben is szerepelt, már akkor is láttam benne valamit. Sokáig csak haverok voltunk, de tavaly év végén egy munka kapcsán találkoztunk, és utána elhívtam randizni – mesélte a Jetlag frontembere, akitől Cinthya vette át a szót.

–Nem adtam magam könnyen, bevallom, hogy Tomi eleinte nem volt a szívem csücske, de aztán kellemeset csalódtam benne. Ő egy igazi “játszótárs”, gyakran megnevettet, felszabadult vagyok mellette. Felnézek rá, és az elmúlt hónapokban a legfőbb szövetségesem is lett – mondta a 29 éves fotóművész, aki noha közel lakik szerelméhez, az összeköltözés is tervbe van véve.

–Igaz most is csak 800 méter választ el minket egymástól, mégis jó lenne együtt élni – tették hozzá a szerelmesek.

A pszichiátriát is megjárta

Cinthy tavaly nyáron nagyon megijesztette rajongóit, amikor a pszichiátriáról jelentkezett be. A fotós ezzel nyíltan vállalta mentális problémáit, aminek mára szerencsére búcsút intett.

–Amikor megismertem Tomit, akkor már egy kiegyensúlyozott ember voltam, most pedig már boldog is vagyok, utoljára gyerekként éreztem hasonlót. Magam mögött hagytam a gondokat, és Tomi is segít a mindennapokban, hogy kiegyensúlyozott legyek – mondta a fotóművész.