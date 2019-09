Összevissza hazudik öszödi beszédéről Karácsony

Belföld

Tovább száguld az ellenzéki roncsderbi. A Karácsony Gergely öszödi beszédeként emlegetett kiszivárgott hangfelvétel Szabó Tímea a Párbeszéd frakcióvezetője szerint Karácsony állításával ellentétben a párt egyik ülésén készült.

Szabó Tímea vasárnap elmondta, hogy a felvételek a Karácsony pártjának, a Párbeszéd elnökségi ülésén készültek, és hogy még kisgyermeke hangját is hallotta rajtuk. Karácsony Gergely ezzel szemben először azt mondta, hogy nem emlékszik mikor hangzott el a beszélgetés, később azt állította egy magánbeszélgetés volt. Szabó Tímea tehát most a harmadik verzióval állt elő, amivel saját főnökét is meghazudtolta.

Ezek után az is felmerülhet, hogy a hangfelvételt saját pártársai vették fel és szivárogtatták ki. Erre utal, hogy a felvétel először az ellenzéki sajtóban jelent meg, továbbá, hogy a tavalyi választási kampányban már kiszivárgott egy hangfelvétel, amin arról beszél, hogy a “fa**ért” hagyta magát rábeszélni a miniszterelnök-jelöltségre.

Mint ismert nemrég nyilvánosságra került Karácsony Gergely öszödi beszéde amelyen a politikus arról beszél, hogy kontrollálhatatlan méreteket öltött a korrupció az általa vezetett Zuglóban, valamint bevallja, hogy Tóth Csaba a zuglói MSZP elnöke többször is megfenyegette őt és a családját is.

– Karácsony Gergely főpolgármesterként Budapest nyakára hozná azokat a maffiózókat, akik Zuglóban az ő tudtával működnek – nyilatkozat a Hír TV-ben Kósa Lajos, a Fidesz kampányfőnöke. Hozzátette: “Karácsony még Gergelynek is alkalmatlan, ezért hívja mindenki Gergőnek.”

Kósa szerint a baloldali polgármesterek október 13-a után betelepítenék a városokba a migránsokat.

Puzsér visszaléptetné Karácsonyt A botrányos hangfelvételt követően Puzsér Róbert főpolgármester-jelölt azt követelte Karácsonytól, hogy lépjen vissza a jelöltségből. – Felszólítom Karácsony Gergelyt, hogy lépjen vissza! Tudom, hogy még soha életében nem tett semmi ilyesmit, de fontos politikusi erény felismerni, ha ennek eljön az ideje. Most van itt ez a pillanat – fogalmazott Puzsér Róbert.

Berki vitára buzdítja az ellenzéket Berki Krisztián főpolgármester-jelölt kemping székekkel érkezett hétfő reggel a TV2 stúdiójába, mondván ilyen egyszerű megrendezni a vitát, csak szék kell hozzá, amire leülhetnek a politikusok. – Főpolgármesteri vita……? Együgyűekkel…..? A jelenlegi főpolgármester és a két tornából felmentett Karácsony, valamint Puzsér hónapok óta egy közös vitát nem tudtak összehozni…… ezt úgy hívják: “alkalmatlan” ma Mokkába elhoztam és bemutattam a megoldást – írta közösségi oldalára az izomceleb. Berki a Mokkában hétfőn azt is elárulta, hogy a mai nap jelenti be nyolc pontból álló programját.

Ártott Karácsonynak a botrányos hangfelvétel – A kiszivárgott hangfelvétel megrendítette Karácsony Gergely főpolgármester-jelölt kampányát – mondta Nagy Dániel, a Nézőpont Intézet elemzője, miután kiderült: az ellenzéki politikus népszerűsége tovább csökkent, már csak 38 százalékot érne el egy most vasárnapi önkormányzati választáson. A biztos részvételt ígérő budapestiek 56 százaléka Tarlós István főpolgármesterre szavazna, a főpolgármester tábora három százalékponttal bővült, míg Karácsony Gergely támogatottsága 40-ről 38 százalékra csökkent. A kormányellenes szavazók egyre kisebb része szavazna Karácsony Gergelyre, szeptember elejéhez képest 68 helyett 63 százalékuk. A megkérdezettek 33 százaléka gondolja azt, hogy Karácsony Gergely is felelős a zuglói korrupciógyanús ügyekért.

