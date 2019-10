Példátlan botrány Karácsony jelöltjeinek dicsekvése a százmilliós lopásokról a drogpartin

Belföld

Pénteken bombaként robbant Karácsony Gergely jelöltjeinek a botránya, hiszen a Magyar Nemzet és a Hírtv birtokába jutott kép- és hangfelvételek szerint egy kispesti MSZP-s képviselő, Lackner Csaba beszélget társaival százmilliós lopásokról, kólának nevezett fehér por és alkohol fogyasztása közben. A beszélgetésből aztán kiderül, hogy az önkormányzati képviselő saját elmondása szerint több mint négyszer annyi pénzt keres havonta, mint amennyi a valós, bevallott jövedelme – írja az Origo.

A politikus szerint Kránitz Krisztián szocialista önkormányzati képviselőnek, aki a kispesti vagyonkezelő igazgatója is, több száz millió forintos eltitkolt vagyona van. Persze az eset kiderülését követően, egyből elindult a szokásos baloldali magyarázkodás, Gajda Péter kispesti szocialista polgármester arról beszélt, hogy nem ismerte fel Lackner Csabát, ami nyilvánvaló hazugság. De Lackner is próbálkozott egy nagyon gyenge magyarázattal, a facebook-oldalán.

Persze még a saját ismerősei sem hitték el és kigúnyolták hozzászólásaikban a szocialista képviselő magyarázkodását. Farkas Örs elemző az eset kapcsán elmondta az Origo-nak, hogy Lackner és társasága a 90-es évek szocialista és szabaddemokrata politikáját és politikusait idézi: akik gengsztermódszerekkel dolgoztak. Kifejtette továbbá, hogy abból is látszik Karácsony alkalmatlansága, hogy ilyen alakok hátán kíván felmászni és rajtuk keresztül pozícióhoz jutni, cserébe pedig számos gazemberség felett szemet huny. Íme a zuglói botránysorozat után egy újabb jó példa erre.

Pénteken a Hír TV hozta nyilvánosságra azokat a képi és hangfelvételeket, amelyeken Karácsony jelöltje, Lackner Csaba kispesti MSZP-s önkormányzati képviselő látható és hallható. A politikus az egyik videófelvétel tanúsága szerint fehér port készített elő: a ventilátor előtt szárította, majd bankkártyájával porciózta ki az anyagot.

A Hír TV Informátor című műsora több részletet is megosztott tegnap este a felvételekből, a Magyar Nemzet pedig a következő napokban újabb részleteket hoz nyilvánosságra. A felvételeken a közpénzek ellopásáról, az önkormányzati pénzek visszaosztásáról beszélnek szocialista politikusok.

A politikus, aki a hanganyagok főszereplője, képviselői állása mellett a XIX. kerületi önkormányzat várospolitikai, városüzemeltetési bizottságának elnöke, a Közpark Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági elnöke, Gajda Péter polgármester bizalmasa, barátja, akivel közösen járnak síelni és heti rendszerességgel focizni is. A felvételeken a legtöbb meghatározó információ az ő szájából hangzik el.

A felvételeken az MSZP-s polgármester bizalmi embere és Lackner baráti köre fedi fel legbensőbb „üzleti” titkait, egyes anyagokon a beszélgetés közben „kólának” nevezett fehér port rendeznek „utcákba” egy bankkártya segítségével és alkoholt fogyasztanak.

A hanganyagok másik visszatérő szereplője Kránitz Krisztián, alias Krinyó, XIX. kerületi MSZP-s önkormányzati képviselő, a kispesti vagyonkezelő, hivatalos nevén a kispesti Vagyonkezelő Műszaki Szervezet (Vaműsz) igazgatója.

A politikus szintén a baloldal jelöltjeként jutott képviselői helyhez az önkormányzatban 2014-ben. Kránitz és a körülötte sorakozó ügyek viszont visszatérő témaként jelennek meg a beszélgetéseken. Ő is Gajda Péter egyik bizalmasa, focis társa, és síelni is együtt mentek több alkalommal. A helyi önkormányzati televízió felvételeinek tanúsága szerint több projekt helyszíni megtekintésén is együtt vettek részt a közelmúltban.

– Krisztián már mondta, hogy nyugdíjba mehet, mert megkereste, amit akart – jelentette ki a felvételen egy számunkra ismeretlen személy. – Figyelj, tudod, hogy milyen hamar el lehet költeni 200-250 millió forintot?

Az, aki hozzászokott egy jóléthez… – utalt arra Lackner, hogy szerinte mennyi vagyona lehet Kránitznak, majd a saját anyagi helyzetét is elkezdte kielemezni. – Én azt a pénzt, amit megkeresek havonta, legalább nyolc, kilenc vagy tíz új építésű, 40-50 négyzetméteres ingatlanomnak kellene lenni, hogy azok kiadásából azt a havi bevételt tudjam fedezni. Ezek értéke 300-400 millióra is rúghatna. Ahhoz, hogy másfél milliót mindenféle munka nélkül beszedjél. A lakás után az szja-t le kell adóznod, meg ugye be kell vallanod, hogy honnan a f…szomból van – vázolja fel Lackner.

Gajda és Lackner is tagadott mindent

A Magyar Nemzet megkereste az érintetteket, akik közül lapzártáig Gajda Péter polgármestert érték el. A kispesti szocialista politikus kérdésükre annyit mondott: – A felvétel alapján, amit ott láttam vagy hát nem láttam, mert elég rossz minőségű, nem ismertem fel se képpel, se hanggal Lackner Csabát.

Gajda nevetséges magyarázkodása megihlette az internet népét, és egyből a “segítségére siettek” hogy lássa, hogy a két képen szereplő személy ugyanaz.

Az Indexnek sikerült elérnie Lacknert, aki ekkor azt mondta, nem emlékszik arra, hogy bármikor ilyeneket mondott és arra sem, hogy kokainozott volna.

Lackner aztán a facebook-oldalán próbálta magyarázni a magyarázhatatlant

Lackner Csaba szombaton facebook-oldalán igyekezett lyukat beszélni az olvasók hasába. Enyhén szólva szánalmas eszmefuttatásának lényege (ahogy kora délután megírtuk) a már unott közhellyé változott, de a születése pillanatában, a nyolcvanas években tényleg szellemes filmes mondat – amikor a Jean-Paul Belmondo által játszott nőcsábász teljesen egyértelműen lebukik a felesége előtt egy meztelen nővel, és azt kérdezi a megcsalt asszonytól:

– drágám, most akkor nekem hiszel vagy csak a szemednek?

Lackner beszámolt arról, hogy ez egy “képfelvétel és egy hozzá bejátszott hangfelvétel”, ami “fércmunka”. Meg: “nem tükrözi a valóságot és a beszélgetés során a számba adnak olyan állításokat, amelyeket sohasem mondtam”. Meg persze a Fidesz.

Az mindenesetre megnyugtató, hogy a százmilliós lopásokkal dicsekvő, a drogpartin főleg a közpénzek eltüntetéséről elmélkedő Karácsony-jelölt a facebookon kijelenti: a korrupció minden formáját elítéli.

El lehet képzelni, hogyha nem lenne ennyire könyörtelen a korrupcióval szemben, akkor mi maradt volna a szocialisták kispesti uralkodása után Kispestből.

A befejezés pedig maga a Belmondo-vígjáték. Egy hosszú bekezdésben kifejezi abbéli reményét, hogy nem azt hiszik el az emberek, amit hallottak és láttak a Hír TV bizonyító erejű, megdöbbentően leleplező felvételein, hanem neki hisznek. Azért mert, csak. Persze a rettenetesen gyenge magyarázatot senki nem hitte el és csak gúnyolódtak meg felháborodtak azon Lackner bejegyzése alatt a kommentelők.

Karácsonyt is kérdezték a kispesti szövetségese ügyeiről, válasz persze nem érkezett.