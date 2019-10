Belföld

MTI ,

Október 25-én, pénteken indul a Fölszállott a Páva új gyerekévada – hangzott el az M1 aktuális csatorna csütörtöki műsorában.

Sebestyén Márta népdalénekes, előadóművész a Fölszállott a páva című népzenei és néptáncos tehetségkutató műsor zsűrijének tagja arról beszélt, hogy ez a megmérettetés a gyerekeknek is nagyon fontos. “Ez maga a jövő, ahogyan egy nemzedék átveszi az előzőtől azt a hagyományt és kultúrát, amiről Kodály tanár úr azt mondta, hogy ezt örökölni nem lehet, minden nemzedéknek meg kell tanulnia, és hozzátennie a maga tudását” – fogalmazott.

Felidézte, hogy gyerekkorában láthatta a televízióban az akkori, Röpülj páva című népzenei tehetségkutató versenyben Sebő Ferencet és Halmos Bélát, későbbi mestereit, kollégáit, és lenyűgözte, amit hallott. Úgy magával sodort, hogy végül itt kötöttem ki – tette hozzá.

Mint mondta, a műsorban fellépő gyerekeknek is életre szóló élményt ad az egymással való találkozás és az, hogy megbizonyosodnak arról, milyen fontos is, amit ők tudnak, a felnőttek is ámulva nézik őket. Évek munkája van egy-egy ilyen 3-4 perces produkcióban, hiszen minden tájegységet, a stílusokat nagyon alaposan kell tanulmányozni – hangsúlyozta a zsűritag.

Kiemelte: a műsor nem arról szól, hogy kiből lesz szakmabeli, bár sokan választják hivatásként a népzenét vagy a néptáncot. “Megszépíti a saját életét is és a környezetéjét, mert az a család nagyon boldog lehet, ahol ilyen elhivatottságot érző gyerekek nőnek fel” – mondta.

A Fölszállott a páva új gyerekévada a szeptemberi válogatók legjobb pillanataival indul pénteken a Duna Televízióban. A két felvezető adásból fog kiderülni, hogy kikkel találkozhat a közönség a november 8-án kezdődő élő adásokban.

A gyerekek ezúttal is négy kategóriában – énekes szólisták és énekegyüttesek; hangszeres szólisták és zenekarok; táncos szólisták és táncospárok; néptáncegyüttesek – mérhetik össze a tudásukat.

Az előző évekhez hasonlóan 48 produkció áll a Fölszállott a páva színpadára, karácsony előtt pedig kiderül, kik lesznek a kategóriák legjobbjai, és ki lesz 2019-ben a nézők kedvence.

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA), a Hagyományok Háza, valamint szakmai partnere, az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület népzenei és néptáncos tehetségkutatóját idén is Morvai Noémi és Novák Péter vezeti.

További cikkek: