Pici babát is veszélybe sodortak az illegális drónozók

Holló Bettina ,

Csak a szerencsének köszönhető, hogy az illegális drónozók miatt nem történt eddig tragédia a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. Feltehetőleg valaki szándékosan akarta szabotálni a le-és felszállásokat, amivel több száz utast sodort veszélybe, köztük egy pici babát is. A drónreptetés miatt a múlt héten többször teljes reptérzárat kellett elrendelni, ami több mint 20 járatot érintett. Lapunknak egy pórul járt utas is nyilatkozott, a rendőrség pedig légi közlekedés veszélyeztetése miatt nyomoz.Világszerte egyre gyakrabban észlelnek drónokat a légi közlekedésben, a múlt héten Budapesten tört ki a drónkáosz. – A hétfői és keddi esték után október 16-án, szerdán is észleltek illegális dróntevékenységet a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területén. Utóbbi mindössze 12 perces leállást okozott a forgalomban, míg hétfőn 23 percre, kedden pedig több mint egy órára kellett repülőtérzárat elrendelni – tudta meg a Lokál a Budapest Airporttól.

A drónok megközelítették az irányítótornyot és a futópályákat is, ezzel több mint húsz járatnak és utasok százainak okozva kellemetlenséget. Egyikük felháborodva nyilatkozott lapunknak. – Genfből jöttünk haza a feleségemmel, eredetileg 20.20-kor kellett volna landolnunk. Leszállás előtt nem sokkal a pilóta közölte, hogy drón van a légtérben, és emiatt lezárták a repteret, nem indít és nem fogad járatokat. Mindössze öt-tíz percünk volt a szükségünket elvégezni, utána nyugton kellett ülnünk, míg a gép háromnegyed órán át körözött Budapest felett. Végül kicsivel 21 óra után szállhattunk le. A repülőn nyugodt maradt a hangulat, de a helyzet mégis idegesítő és rémisztő volt – árulta el a Lokálnak egy pórul járt utas. Hozzátette: egy pici baba is volt a gépen, de a körülményekhez képest ő is jól viselte a történteket.

A távolról irányítható repülő eszközök helytelen használatának repülésbiztonsági szempontból komoly kockázata van. „Azon túl, hogy a járatkésések miatt a légitársaságok és az utasok is anyagi károkat szenvedhetnek, a drón esetleges ütközése vagy hajtóműbe való bekerülése rendkívül balesetveszélyes” – válaszolta kérdésünkre a repülőtér illetékese.

Csak a szerencsének köszönhető, hogy eddig még senkinek nem esett bántódása, de az illegális drónreptetés valóban nem játék, a hatóságok már nagy erőkkel keresik az elkövetőt.

– Az ügyben a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság légi közlekedés veszélyeztetése bűncselekmény gyanúja miatt folytat nyomozást ismeretlen tettes ellen – közölte a Lokállal a rendőrség.

Egy repülőtéri dolgozó és néhány társa egy bosszús környékbéli lakosra gyanakszik. – Meglátásom szerint ez szándékos szabotálás. Nem értem, hogy ha valaki ennyire nem bírja elviselni a gépek hangját, akkor miért költözik a repülőtér közelébe, és veszélyeztet másokat – fakadt ki lapunknak egy dolgozó.

Ráadásul az elmúlt időszakban zajügyben komoly változások történtek. Tarlós István volt főpolgármester és Palkovics László innovációs és technológiai miniszter egy korábbi sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy éjfél és reggel öt óra között, a mélyalvási időszakban szinte teljesen megszűnik a repülőgép-forgalom Budapest felett. Emellett a zajmérési helyek számát is hatról tizenháromra növelik, amivel szintén a fővárosi lakosoknak akarnak kedvezni.

Kiakadtak a profik

Kubicsek Krisztián profi drónfotós és kollégái elítélik a hasonló eseteket, úgy vélik, hogy szándékosan csak egy amatőr zavarja a hivatalos légteret.

– Egyébként sincs jó megítélésünk, az ilyen esetek meg pláne rossz fényt vetnek ránk. A profi drónok nem játékszerek, és technikailag is kivitelezhetetlen, hogy egy ilyen szigorúan ellenőrzött zónába berepüljenek, hiszen a rendszer azonnal letilt. Feltehetőleg ez egy játék vagy egy feltört szoftverű drón lehetett, amelynek a használatával egyáltalán nem értek egyet – árulta el a Lokálnak a szakértő. A drónhasználatra egyébként szigorú szabályok vonatkoznak, a légtér ugyanis a magyar állam tulajdona, használatához speciális engedélyre van szükség. – A kérelmet a Honvédelmi Minisztérium légügyi hatóságának kell beadni, és 3000 forintos illetéket kell megfizetni. Ilyenkor a területre vonatkozó pontos GPS-koordinátákat, a maximális magasságot és a napszakot is meg kell adni – tette hozzá.

Évről évre több a szabálytalan drónreptetés

A szabálytalan drónreptetések száma Magyarországon is jelentősen nőtt az elmúlt években:

2016-ban a pilóták nem észleltek drónt a légtérben

2017: 3

2018: 13

2019 októberéig: 8

2020-tól jön az uniós dróntörvény

Európa-szerte egyre fontosabb kérdés a drónozás, ezért az Európai Bizottság szigorításokat tervez. Az új uniós szabályok 2020-ban léphetnek életbe, és egyaránt vonatkozni fognak a profi és a hobbiröptetőkre. A dróntörvény előírja, hogy minden eszközt egyedi azonosítóval kell ellátni, de a pilótáknak is regisztráltatni kell magukat. Továbbá minden tagállam újból kijelölheti a saját repüléstilalmi zónáit, ilyenek például a repterek is.