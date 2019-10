Próbálta eltüntetni a nyomokat Fanni gyilkosa

Belföld

A bűnügyi szakértők segítségével oldódik meg VV Fanni rejtélyes meggyilkolási ügye. A Lokál információi szerint B. László „tökéletes” tervébe hiba csúszott, ugyanis lebecsülte a mikroszkópok mögött ülő szakembereket.

A magyar kriminalisztika történetének egyik legrejtélyesebb emberölési ügye, Novozánszki Fannié. Az elkövetőnek egy hete volt arra, hogy eltüntesse a nyomokat. A nyomszakértők által vizsgált tárgyak alapján kijelenthető, hogy B. László annyira figyelt a részletekre, hogy többször váltott kesztyűt, miközben a bűncselekményt elkövette, és takarított – de nem elég alaposan.

Az már biztos, hogy a férfi két autót is használt az elkövetéshez, egy Skoda Feliciát és egy bérelt Citroent. Az autóban megtalált kötélen, az előkerült kesztyűkön és a csomagtartókban vérnyomokat, illetve Fanni türkizkék pulóverének mikrószálait is megtalálták. A férfi egyik cipőjéről vett mintán pedig olyan homokot találtak, ami egy dunai kompkikötő talajmintáival összevetve azonosságot mutatott. Sőt, az interneten a „vízi hulla” kifejezésre is rákeresett. Tehát a jelek szerint B. László a Dunában rejtette el a lány holttestét, és mindent megtett azért, hogy eltüntesse szörnyű tette nyomait.

– Nem túlzás azt mondani, hogy a bűnügyi technikai fejlődésnek köszönhetően szinte lehetetlen eltüntetni a bűncselekmények nyomait. A Novozánszki Fanni ügy megoldása is a mikroszkóp alatt körvonalazódik – tudtuk meg az ügyet jól ismerő informátorunktól, aki szerint a férfi több hibát is vétett.

A szakértők azt is megállapították a beszerzett cellainformációk és a biztonsági kamerafelvételek alapján, hogy a férfi mikor mozgatta a holttestet, és mikor kerülhetett sor a nyomok eltüntetésére. Az elhunyt lány vérével átitatott kötél például 2017. november 20-án éjfélkor Siófok területén került a bérelt kocsiba. Az is kiderült, hogy a holttestet a férfi először a Skoda Felicia típusú autója hátsó ülésére tette, később azonban onnan áthelyezte a csomagtartóba.

Mint megírtuk, 2017. november 20-án tűnt el a VV Fanni néven ismert Novozánszki Fanni. Meggyilkolásával B. Lászlót gyanúsítják. A lány holtteste a mai napig nem került elő. A Fővárosi Főügyészség a férfi ellen nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntette miatt nyújtott be vádiratot. A minősített emberölést a törvény tíztől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel bünteti.

