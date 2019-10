Rekordot döntött Budapest!

Belföld

Az év első felében több mint 2,5 millió vendég 5,8 millió vendégéjszakát töltött nálunk. A magyar főváros ezzel átlépte azokat a turisztikai határokat, amiről 5–10 éve még csak álmodni mertünk. A Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ igazgatója, Bán Teodóra szerint Budapest már egy igazi márka.

Budapest egy csodálatos hely, elég, ha a természeti adottságaira gondolunk. A magyar fővárosban ráadásul mindig történik valami. Az év 365 napján és a nap 24 órájában leköti az idelátogatókat, éppúgy pezsgő, élettel teli éjjel, mint nappal. Sokoldalú, vagyis mindenki megtalálja a számára érdekes és értékes programokat, legyen szó bármilyen korosztályról vagy érdeklődési körről.

– Budapest egy márka, ami ma már világszínvonalon teljesít – kezdte a Lokálnak a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ igazgatója, Bán Teodóra. – Az ideérkező vendégek és vendégéjszakák tekintetében sikerült átlépnünk azt az álomhatárt, ami 5–10 éve még távolinak tűnt. Ez minden budapesti polgár számára jó hír, hisz a turisták által elköltött pénz visszaforgatódik a városi fejlesztésekbe, de a turizmusnak a munkahelyteremtésben is fontos szerepe van – szögezte le az ügyvezető.

A főváros idén is valóban nagyon jól teljesít, a KSH adatai szerint ugyanis az év első felében több mint 2,5 millió vendég 5,8 millió vendégéjszakát töltött nálunk a kereskedelmi szálláshelyeken, ami rekordnak számít. A legforgalmasabb hónap a július volt, ami több mint egymillió vendégéjszakával büszkélkedhet. – Azért is vagyunk ilyen népszerűek, mert a turisták tudják, hogy nálunk nemcsak jól érzik majd magukat, hanem biztonságban is lesznek, akár barátokkal, akár családdal érkeznek – tette hozzá Bán Teodóra.



Nemzetközi elismerések

Bán Teodóra szerint idén sok év kemény munkája hozta meg a gyümölcsét, amelynek köszönhetően számos nemzetközi elismerést zsebeltünk be. Budapest 2019-ben ugyanis…

Európa Sportfővárosa

A legjobb úti cél Európában

Kelet-Közép-Európa legélhetőbb fővárosa

Budapest Európa egyik legbiztonságosabb fővárosa (A bűncselekmények száma az elmúlt évben tíz százalékkal, az elmúlt kilenc évben pedig felére csökkent.)

A britek szeretnek minket a legjobban

A KSH adatai szerint az év első felében az alábbi országok turistái töltötték nálunk a legtöbb vendégéjszakát.

1. Egyesült Királyság, 544 447

2. Egyesült Államok, 430 691

3. Németország, 391 891

4. Olaszország, 307 802

5. Oroszország, 228 225

6. Spanyolország, 222 122

7. Franciaország, 215 088

8. Izrael, 214 192

9. Kína, 185 392

10. Koreai Köztársaság, 139 555

Itt landolnak a tengerentúliak

Divatba jött Budapest, rengeteg turista érkezik hozzánk, ami a nemzetközi repülőjáratoknak is köszönhető. Tavaly nyáron elindult ugyanis a közvetlen New York–Budapest, idén júniusban pedig a Sanghaj–Budapest járat. Az Európába érkező tengerentúli vendégek így már nemcsak Londonban, Párizsban, és hasonló nagyvárosokban tudnak landolni, hanem Budapesten is, a négy évszak fővárosában.

