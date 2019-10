Rendszeresen drogozhattak a kispesti szocik

A Magyar Nemzet által nyilvánosságra hozott hangfelvételek szerint több kispesti szocialista politikus is rendszeresen kábítószert fogyaszthatott. A lap újabb részleteket közölt a kispesti szocialisták drogügyleteivel kapcsolatban, és azt is megkérdezték az érintettektől, hogy részt vennének-e egy drogteszten.



Bár már két hét eltelt azóta, hogy a Hír TV és a Magyar Nemzet nyilvánosságra hozott olyan felvételeket, amelyeken jól látszik, hogy Lackner Csaba kispesti szocialista önkormányzati képviselő egy fehér port tartalmazó zacskót tart a kezében, úgy tudni, nem zajlik nyomozás az ügyben. A felvételeken szó esik kábítószergyanús anyagok fogyasztásáról és birtoklásáról, ezért a Magyar Nemzet feltette a kérdést a hangfelvételen szereplő közszereplőknek, hogy tisztáznák-e magukat egy független szakértő segítségével.

A vasárnap újraválasztott Gajda Péter polgármester közölte, hogy ő áll a vizsgálat elé, Lackner Csaba ügyvédjéhez irányította az újságírókat, amit a lap meg is tett. Kránitz Krisztián, a vagyonkezelő igazgatója nem reagált a megkeresésre.

A Magyar Nemzet által most közzétett anyagok szerint ­Lackner Csaba és két ismeretlen társa kifejezetten a kábítószer beszerzéséről beszél, és arról, hogy kitől vásárolták, és kik fogyasztottak belőle.

Az mno.hu oldalára feltöltött hanganyagból kiderül, hogy Lackner Csaba irodájában is volt egy átadás. A felvételről nem derül ki, hogy az eset a kispesti önkormányzatnál lévő irodában ­történt-e,­ vagy Lackner cégénél.

„Amikor már be van szívva…”

„Mind a ketten vettetek a Joshitól?” – kérdezi a hangfelvételen egy ismeretlen személy.

„Egy felet-felet, de ez szerintem egy-egy, ha engem kérdezel” – válaszolja egy másik ismeretlen személy. A szóban forgó Joshi az a díler, akitől Lacknerék vásárolni szoktak. Többnyire ők mennek a kábítószerért, de a felvételek szerint volt olyan eset is, amikor ­Joshi „házhoz jött”.

„…amikor engem fel szokott hívni, amikor már be van szívva, és elfogyott a pénze, akkor elkezd üvöltözni, hogy what the f*ck, tehát ilyen nyomdafestéket nem tűrő módon” – mondja Lackner. Ismeretlen beszélgetőtársa visszakérdez: „Ez ki, most a Kránitzot meséled?” „Nem, a ­Joshi” – mondja Lackner.