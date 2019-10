Rettegés! Megint megtámadtak egy futónőt

Belföld

Pont azon a napon támadtak ismét egy futónőre, amikor megkezdődött a soroksári futónő meggyilkolásával vádolt férfi pere a Fővárosi Törvényszéken.

Csak a lélekjelenlétének és egy arra járó mezőőrnek köszönhette, hogy nem esett bántódása hétfő este Szekszárdon. Dr. Ágoston Piroska, a négygyermekes szekszárdi édesanya ráadásul „profi” a témában, hiszen ő maga tudósított futóblogokon, tematikus oldalakon egy másik hasonló esetről, Makai Viktória ultramaratonista egy évvel ezelőtti budapesti, Jászberényi úti megtámadásáról – írja a Ripost.

A megtámadott Piroska az alábbi írást osztotta meg közösségi oldalán.

„Egy éve jött a hír, hogy Makai Vikit megtámadták, és súlyos sérüléseket szenvedett. Ma én is egy hasonló típusú támadás áldozata lettem, azzal a különbséggel, hogy sikerült elmenekülnöm, miután a támadóm lelökött a földre. Nem tudom, hogy min múlt. Minden egyes óvintézkedéssel tisztában vagyok, hiszen én írtam a cikket, én kérdeztem meg a rendőrség és a bíróság sajtószóvívőjét, hogy mit javasolnak a futóknak ebben az esetben. A szokásos futóútvonalamon futottam, ahol minden egyes szőlősgazdát ismerek, ha néha elmaradok, többen kérdeznek másnap, hol voltam a kutyámmal, miért nem mentem. Hazafele jövet egy soha nem látott ember jött szembe, az utcai ruhája már kirívó volt, hiszen itt munkások vannak, vagy sportoló kiránduló emberek. 2 km múlva vettem észre, hogy kocog mögöttem. A 6:30-as tempómat 4:10-esre gyorsítottam, jobban nem mertem, mert tudtam, hogy még minimum 3 km a legrövidebb út hazáig. Egyszercsak utolért, és két kézzel belökött az útszélén a gazba, ahogy estem pattantam fel, és üvöltöttem vele. 44kg vagyok, az egyetlen esélyem, ha van esélyem, a hangerő, és a meglepetés ereje. A telefonomat nem mertem elővenni, féltem, hogy szétesik a mozgásom, és hamarabb utolér, kicsavarja a kezemből, ahogy már csinálták is velem, tudom milyen, ha erőszakot alkalmaznak velem szemben, lökdösnek.Tudom, mennyi a mozgásterem, mi provokál, mi vált ki agressziót. Ahogy fellökött, pattantam fel, és üvöltöttem vele, hogy “HOGY MERÉSZELED? MIT AKARSZ???” Két kézzel nyúlt felém, üvöltöttem megint: MIT AKARSZ??? Tétován kétszer ismételte el, hogy “gyere velem, gyere velem”. Kikerültem nagyobb ívben, és rohantam tovább. Semmi mást nem mertem volna csinálni, csak menekülni. Odébb találkoztam egy autóssal, aki megadta a számát, és elállta az utat nekem, így hazafutottam, visszahívtam, és szóltunk a rendőrségnek. A jegyzőkönyvek, és a terepszemle este 6 után ért véget, közben hoztam vittem a gyerekeimet, ahova kell. Most csak itt ülök, ürességet érzek, fásultságot, és örülök, hogy a gyerekeimnek olvashatok ma este esti mesét, és van anyukájuk” – olvasható a bejegyezésben.