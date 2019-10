Sipos Tomiék évekig küzdöttek a kislányukért

Extra

Kiss Nóra ,

Az Irigy Hónaljmirigy énekese, Sipos Tomi és felesége hatéves kislányuk, Emma neveléséről is őszintén vallott a Családvarázsban.

Az Irigy Hónaljmirigy testvérpárja a Családvarázs legújabb epizódjában mesélt a család fontosságáról és arról, hogyan segítik egyedül maradt édesanyjukat. – Én jöttem előbb Pomázra, majd Petinek is megtetszett. Eddig sem lakott messze anyukánk, de mikor édesapánk meghalt, azt szerettünk volna, ha ő is itt van a közelünkben – kezdte Tomi.

– A család a legfontosabb. Remélem, sokan gondolkoznak úgy, hogy annyira törődnek a szüleikkel, amennyire lehet, és segítik őket, hiszen ők segítettek minket gyerekkorunkban, amit most valahogy próbálunk viszonozni – tette hozzá Peti.

Sipos Tomi és felesége kislányuk, Emma neveléséről is őszintén vallott. – Tomit is maximálisan bevontam a családi életbe. Mindenki mondja, hogy nagyon jó apuka. Még az anyák napi ünnepségen is ott van az összes anyuka mögött – mondta Linda, aki azt is elárulta: évekig küzdöttek most hatéves kislányukért.

– Megbeszéltük, hogy ha jön hozzánk egy kisbaba, akkor kis esküvőnk lesz, mert nem titok, hogy Emma lombikbébi. Ha esetleg nem sikerült volna, csináltunk volna egy hatalmas nagy lakodalmat. De így örültünk a legjobban, mert esküvő is volt, és a baba is jött.