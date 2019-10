Szerelmével szeretne közös műhelyt a bútorkészítő-világbajnok

Belföld

Kiss Nóra ,

Simon Krisztián történelmet írt, ő az első magyar Európa- és világbajnok bútorkészítő. A 20 éves szakember gyermekkora óta imád a fával barkácsolni, párjával pedig szeretnének a jövőben egy saját bútorkészítő vállalkozásba kezdeni.

Amióta az eszemet tudom, érdekel a fával való barkácsolás. A szabadidőmben mindig szög és kalapács volt a kezemben, amelyekkel egyre komolyabb dolgokat alkottam. Eleinte ékszeres dobozt és jegyzettartót készítettem, majd jöttek a nagyobb bútorok, amelyeket az internetről lestem el. A zsebpénzemet pedig mindig új szerszámokra költöttem – kezdte a Lokálnak a bútorkészítő-világbajnok, aki idén a kazanyi szakmák versenyének aranyérmese lett.

Krisztián hat hónapig készült a megmérettetésre a Budapesti Komplex Szakképzési Intézmény Kaesz Gyula Faipari Szakiskolában mestere, Fekete Zoltán segítségével. – Kemény időszak volt, de rengeteget tanultam és fejlődtem ez idő alatt. A versenyre tökéletesen felkészültem, mégsem mertem arra gondolni, hogy nyerhetek, főleg miután az első napon egy nagyot hibáztam, amit csak nehezen tudtam kijavítani. Minőségben azonban hatalmas előnyre tettem szert, és három ponttal elhúztam. Leírhatatlan érzés volt, amikor kimondták a nevemet, és az érmet a nyakamba akasztották. Arra gondoltam közben, hogy minden szenvedés, fáradság és munka megérte ezt a pillanatot – emlékezett vissza a 20 éves bajnok, akinek kijutását és versenyben való részvételét a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara biztosította.

A felsőörsi bútorkészítőt egyedülálló eredménye csak még inkább arra ösztönzi, hogy belekezdjen egy saját vállalkozásába. – Szeretném itthon kamatoztatni a tudásomat. A jövőben szívesen segíteném a hozzám hasonló fiatalok előrejutását a szakmában. Az álmom pedig egy saját vállalkozás a szerelmemmel, akivel a tavalyi Euroskills versenyen ismerkedtem meg. Ágiéknak egy családi vállalkozásuk van, ahol ő főként bútortervezéssel foglalkozik. Nagyon jó, hogy egy közegben mozgunk, ha ketten vagyunk, akkor is szívesen osztjuk meg egymással a tapasztalatainkat.

Világszínvonalú oktatás

– Krisztián nagyon tehetséges, de a kitartására és a szorgalmára is szükség volt. Világszinten is egyedülálló, hiszen két évvel ezelőtt Svédországban az Európa-bajnokságon is győzött, ami rajta kívül eddig csak egy embernek adatott meg. Az ő sikere is bizonyíték arra, hogy az elmúlt években hatalmas fejlődésen ment keresztül a magyar asztalos- és bútorkészítői oktatás. Ha valaki tíz évvel ezelőtt profi szinten szerette volna megtanulni a szakmát, külföldre kellett mennie. Magyarország azonban az utóbbi években felzárkózott, világszínvonalú lett az oktatás – foglalta össze Fekete Zoltán.

Miniszteri kitüntetés

Krisztián és felkészítő tanára a kimagasló eredményért és kitartó munkájukért miniszteri oklevelet vehetett át Palkovics László innovációs és technológiai minisztertől. Krisztián a kitüntetés mellett pénzjutalmat is kapott.

További szakmai sikerek

Az 56 szakmát felsorakoztató versenyen a magyar csapat további tagjai tizenegy kiválósági érmet kaptak a szakmájukban elért kimagasló teljesítményért. Összesítésben Magyarország az éremtáblázat 20. helyén végzett, ami az eddigi legjobb eredmény.