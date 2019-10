A kerületi önkormányzat immár hatodik alkalommal szervezi meg a „Szeretjük a Naplás-tavat” természetvédelmi programot a kerületi óvodák nagycsoportosai számára.

Az óvodás csoportok busszal érkeznek a Naplás-tóhoz. Idén is a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat munkatársai tartanak majd előadást a tó élővilágáról, a tóban élő állatokról és a növényzetről. Ezt követően kézműves foglalkozás várja őket, ahol újrahasznosított alapanyagokból készítenek különféle alkotásokat, amiket haza is vihetnek a gyerekek. A foglalkozások végeztével minden csoport rajzolható, festhető A3 méretű puzzle-t, illetve uzsonnás dobozt kap. A program idén is rajzpályázattal zárul, a „Naplás-tó élővilága” címmel a megkapott puzzle-ra a nagycsoportosok csoportonként készítik el rajzaikat. Az elkészült művekből az Erzsébetligeti Színházban kiállítást szerveznek, melyek értékelését öttagú bizottság végzi majd.