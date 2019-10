Tállai: Magyarország ma az EU legnagyobb adócsökkentője

Belföld

MTI ,

Az adókat csökkenteni kell, és mindenkit rá kell szorítani arra, hogy a közterheket befizesse – mondta Tállai András, a Pénzügyminisztérium (PM) parlamenti államtitkára, aki a Magyar Nemzetnek adott szombati interjúban arról is beszélt, hogy jelenleg Magyarország az Európai Unió legnagyobb adócsökkentője.

A politikus a lapnak felidézte, hogy az elmúlt években több adócsökkentési programot is indított a kormány: a magyar társasági adó ma a legalacsonyabb az egész unióban, a magánszemélyek 15 százalékos személyi jövedelemadót fizetnek, és három éve kezdetét vette a munkáltatók adójának mérséklése is.

Szerinte míg Magyarországon a GDP-arányos adóterhelés 2017-ben 38,4 százalékra csökkent, addig az unióban 40,2 százalékra nőtt. “Az első helyünk minden bizonnyal azóta is megvan, tavaly ugyanis 290 milliárd forintos adócsökkentés lépett életbe, idén újabb kétszázmilliárddal mérséklődtek a közterhek, és jövőre is jók a kilátások, hiszen csak a gazdaságvédelmi akcióterv intézkedései 450-500 milliárd forintot hagynak a családoknál, a gazdaságban” – idézte a lap a politikust, aki szerint a kormány intézkedéseit a nemzetközi szakma is értékelte.

Az államtitkár az interjúban kitért az ellenzékre is, szerinte a jelenlegi helyzetben érthetetlen, hogy miért beszélnek egyesek az önkormányzati kampányban adóemelésről, új adók bevezetéséről, miközben megszorítás bevezetését most semmi nem indokolja.

