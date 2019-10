1849. október 6-a minden magyar ember mély gyászának napja volt

A jövő héten is változékony lesz az idő: fagyra, napsütésre, esőre is számítani lehet. A hideg hétkezdet után melegszik az idő, többfelé 20 fok körüli maximumok is lehetnek – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-nek.