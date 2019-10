Tarlós pénzével dicsekszik Karácsony, abból is már hiányzik több száz millió

Belföld

Karácsony Gergely pénteken azzal dicsekedett, hogy 3 milliárd forint van Zugló számláján. A teljesen alkalmatlan polgármester állításával csak az az apró probléma van, hogy Tarlós István bejelentése szerint szerdán utalták el az iparűzési adóból járó 3,8 milliárd forintot a kerületnek. Az ellenzék folyamatosan botrányokba keveredő főpolgármester-jelöltjének tehát ebből a kapott pénzből is sikeresen eltüntetett 800 milliót két nap alatt.

Karácsony Gergely pénteken diadalittasan jelentette be, hogy nem áll csőd szélén Zugló. Bemutatta a péntek reggeli folyóegyenlegét a kerületnek is, amin 3 milliárd forint volt látható – számol be az egészen abszurd történetről az Origo.

Az elmondottakkal csak egy probléma van: Tarlós István csütörtökön az Inforádióban elmondta, hogy szerdán utalta át a főváros az iparűzési adót Zuglónak, 3,8 milliárd forintot. A teljesen alkalmatlan főpolgármester-jelölt tehát egyrészt ismételten nem mondott igazat, mert ha ez az átutalás nem történik meg, akkor nem lenne 3 milliárd a kerület egyenlegén. Másrészt pedig két nap alatt még ebből is sikerült 800 millió forintot elvernie – írja az Origo.

Mint arról korábban a Lokál is beszámolt, drámai helyzetbe kerültek Zugló pénzügyei Karácsony Gergely polgármestersége alatt, a kerület gyakorlatilag csődközelbe került, milliárdos hiány, teljes káosz.

