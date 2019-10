Tévedésből lőtte agyon szomszédját a rendőr

Külföld

MTI ,

Egy dallasi bíróság kedden bűnösnek mondta ki azt a rendőrnőt, aki egy évvel ezelőtt tévedésből agyonlőtte a szomszédját – jelentette vezető hírben több amerikai médium.

A 31 éves Amber Guyger fehér bőrű, áldozata pedig, a 26 éves Botham Jean afroamerikai.

A rendőrnőt azonnal elbocsátották és a per is megindult. A The Washington Post értékelése szerint azért is kísérte különös figyelem az ügyet, mert az ilyen esetek többségében a rendőrök ellen nem indul eljárás.

A 2018 szeptemberében történt gyilkosság óriási vihart kavart az Egyesült Államokban. A texasi Dallas utcáin napokig tüntettek, és többek a rendőrség, illetve a rendőri fegyverhasználat reformjára szólítottak fel.

A rendőrnő azon a napon szolgálatból hazatérve véletlenül nem a saját, hanem egy emelettel lejjebb lakó szomszédja lakásába hatolt be. Az ajtónál ugyanis zajt észlett, s azt hitte, betörő matat. Azonnal fegyvert fogott és lőtt. Csak ezután derült ki, hogy lakást tévesztett és a saját szomszédját lőtte agyon.

A történteket akkor is és most is nem kevesen magyarázták annak példájaként, hogy egy fehér rendőr egy fegyvertelen feketét lőtt agyon. Az amerikai rendőröket egyébként is gyakran éri a feketék elleni aránytalan fegyverhasználat vádja.

A tárgyaláson – a Dallas Morning News című helyi lap tudósítása szerint – Amber Guyger többször is könnyes szemmel kért bocsánatot azért, amit elkövetett. Bűnéért öt évtől életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélhetik.

A keddi bírósági döntés után Lee Merritt, az áldozat ügyvédje újságíróknak azt mondta: ez óriási győzelem nemcsak Botham Jean családja számára, hanem – ahogy édesanyja fogalmazott – ” Amerika feketéi számára is”.