Titokban férjhez ment Tóth Gabi

Tóth Gabi és Krausz Gábor október derekán fogadtak egymásnak örök hűséget. A pár teljes titokban, Gábor szülői házában mondta ki az igent, egy szűk körű, meghitt szertartáson. Teljes a boldogság, decemberben megszületik a kislányuk, a séfnek ráadásul az édesapjával is rendeződött a kapcsolata.

„Hálás vagyok! Keményen megdolgoztam én ezért a boldogságért! Megérdemlem!” – írta közösségi oldalán Tóth Gabi, miután kiderült, hogy két héttel ezelőtt összeházasodtak szerelmével, Krausz Gáborral. Bár az énekesnő és férje korábban három napig tartó lagziról álmodott, kislányuk érkezése mindent felülírt. „Ez a lagzi elmaradt, de jövőre már a kislányunk is ott lesz velünk. Nem egészen úgy házasodtunk össze, mint terveztük, mégis életem legcsodálatosabb napja volt. (…) Az arcomat fátyol takarta, amire ráírtuk: »szeretlek, Krausz«, mert mindig így szoktam neki mondani” – áradozott a Best magazinnak a Sztárban sztár leszek! mentora, Gabi. A szűk körű esküvő helyszíne is nagyon meghitt volt, Gábor szülői házában tartották, ahol gyerekkorát töltötte. Mint mondta, korábban álmodni sem mert hasonló boldogságról. – Megismertem Gabit, hamarosan lányunk születik, meg is nősültem, mindez megfűszerezve egy nagy ajándékkal: hosszúnak tűnő évek után rendeződött a kapcsolatom édesapámmal – jelentette ki a séf.

Gabi miatt békült ki az édesapjával Gábor

A sztárséf és édesapja viszonya nem volt felhőtlen, Gábor szerint Gabival való szerelme segített ezen is. – Gabinak köszönhetően nemcsak az igazi szerelmet ismerhettem meg, hanem kaptam egy családot, és a sajátomat is visszakaptam, leginkább az édesapámat. Azóta sokkal jobban megnyílunk egymásnak, sokkal bensőségesebb lett a kapcsolatunk, amit az általa szervezett esküvővel koronáztunk meg – mondta Gábor a Bestnek.