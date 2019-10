Több mint ezerkétszáz pályázat érkezett az MVM okosbútor-pályázatára

Belföld

Hatalmas érdeklődés övezte az MVM okosbútor-pályázatát. A négy okosbútort egy általános iskolának, egy középiskolának, egy több funkciós oktatási intézménynek, illetve egy egyetemnek ítélte oda a szakmai zsűri. A nyerteseket 550 oktatási intézmény közül választották ki.

Minden várakozást felülmúlt az MVM Zrt. okosbútor-pályázata iránti érdeklődés: közel 600 intézmény több mint 1200 pályázatot nyújtott be. A nevezések 70 százaléka általános- és középiskolákból érkezett, de 11 egyetem is jelezte, hogy szívesen kihelyezne egyet az egyedi térbútorok közül.

A nagyméretű, szabadtéri, fából készült, napelemes, USB-aljzattal telefontöltésre is alkalmas, sötétben hangulatvilágítást adó, művészeti alkotásnak is beillő okosbútorokat egy általános iskolának, egy középiskolának, egy több funkciós oktatási intézménynek, illetve egy egyetemnek ítélte oda, komplex szempontrendszer alapján a zsűri. Név szerint a következő iskoláknak: a gyomaendrődi Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolának, a Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnáziumnak, a Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskolának, illetve a Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományi Központjának.

A komplex szempontrendszer kitért többek között a helyszín adottságaira (méret, talajszerkezet, napelemek működési feltételei, körbejárhatóság, védettség biztosítása, stb.), a pályázó intézménybe járók számára és rászorultságára, a pályázat tartalmára, valamint kreativitására.

„Az MVM Csoport célja, hogy a fiatal generációk mindennapi témái közé bekerüljön az energiahatékonyság és a fenntarthatóság, illetve, hogy okos megoldásokkal támogassa a különböző oktatási intézmények innovatív fejlesztését. Az okosbútor-pályázat az MVM társadalmi felelősségvállalásának több alapelvét ötvözi: az innovációt, a következő generációk támogatását, a fenntarthatóságot, illetve az oktatási intézmények fejlesztését” – mondta Kóbor György, az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója a Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományi Központjánál tartott átadó ünnepségen.

„Az Elméleti Orvostudományi Központ egyetemünk legmodernebb oktatási egységeként ismert. Az épület valódi multikulturális találkozási pont, egy állandóan pezsgő, lüktető komplexum, melynek mostantól ez az okosbútor is a része. Bízom benne, hogy a KOCKA idővel szimbólummá, egy új közösségi térré válhat az egyetem hallgatói, oktatói, illetve a 9. kerület számára. Nagyon örülök, hogy egy ilyen látványos installáció kellően felhívja a figyelmet a környezetvédelem és az energiahatékonyság jelentőségére” – hangsúlyozta Dr. Szász Károly, a Semmelweis Egyetem kancellárja.

A nyeremények között 2-2 darab KÍGYÓ és KOCKA fantázianevű okosbútor szerepelt. A KÍGYÓ egy moduláris egység, amely variálhatósága miatt könnyen elhelyezhető bármilyen helyszínen. A tömör fából készült, ergonomikus kialakítású térbútoron két napelem található, amelyek energiával látják el az USB-töltőket, illetve a beépített esti hangulatvilágítást is. A KOCKA egy szintén tömör fából készült, ergonomikus kialakítású fedett okosbútor, amely esőben is használható, egymással szemben kialakított ülőhelyekkel. A rajta elhelyezett napelemek segítségével alkalmas különböző eszközök töltésére is.

A pályázat szakmai zsűrijének tagja volt: Jákó Eszter az MVM Zrt. kommunikációs igazgatója, Földi Melinda az MVM Zrt. kommunikációs szakértője, Huszár András a Hello Wood társalapítója, Rákóczi Ferenc műsorvezető és Murai László a HÖOK elnöke.