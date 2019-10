Újabb fantasztikus koncert! Mága Zoltán az Óbudai Zsinagógában jótékonykodott

Extra

Lokál ,

A hegedűművész a zsidó újév alkalmából adott vendégeivel koncertet, a hangulat pedig fergeteges volt – számol be a Ripost.

Több ezer ember étel- és tűzifaosztását is segítette Mága Zoltán az Óbudai Zsinagógában adott koncertjével – számolt be a művész Facebook oldalán.

A zsidó újév alkalmából fergeteges hangulatú koncerttel folytatódott Mága Zoltán ökumenikus karitatív missziósorozata vasárnap este az Óbudai Zsinagógában. A zsúfolásig megtelt imaházban jeruzsálemi kántorok és a Liszt Ferenc-díjas hegedűművész meghívott vendégművészei együtt köszöntötték a Ros hásánát és egy, a születésnapját most ünneplő 103 esztendős nénit. Mága Zoltán a közönség adományai mellett Bajkai István országgyűlési képviselővel közösen egymillió forinttal segítette a zsidó szeretetszolgálat, a Cedek szegénységben élő embereket támogató programjait, így a hetente kétezer embert ellátó budapesti népkonyha működését, iskolások ösztöndíját és a vidéki falvakban élők tűzifa támogatását is. Mága Zoltán a koncerten reagált az őt ért sajtótámadásokra is – írja a Ripost.