Újabb lövöldözés volt a németországi Halle közelében – Videó!

Lövöldözés volt szerdán a németországi Halle városában, a helyi rendőrség első adatai szerint ketten meghaltak. A támadást követően újabb tűzpárbajról adtak hírt a várostól 15 km-re.

A Szász-Anhalt tartományi város rendőrsége közölte, hogy a feltételezett elkövetők autóval menekültek el a helyszínről. Szemtanúk szerint az egyik elkövető harctéri öltözetben volt, és gépkarabélyt viselt. Kicsivel később elfogtak egy embert a támadással összefüggésben – írták a hatóságok a Twitteren.

A rendőrség azt kérte, hogy mindenki maradjon az otthonában vagy menjen biztonságos helyre. Halle főpályaudvarát lezárták. A városvezetés bevezette az ámokfutások esetére rendszeresített intézkedéseket, kijárási tilalommal járó rendkívüli helyzetet hirdettek és válságkezelő stábot állítottak össze.

Is there a GoPro attached to his helmet?#Halle #Limburg pic.twitter.com/eDNSmk8Kp8

— Existential Angst (@Bavaturka) October 9, 2019