Újabb siker, a Nanushka meghódította Beverly Hills-t

Amerikában is imádják Sándor Szandra őszi/téli kollekcióját! A Párizsi Divathéten aratott óriási siker után most Kaliforniában ünnepelték a világszerte egyre népszerűbb magyar tervezőt és divatmárkáját, a Nanushkát – írja a Ripost.

Szandra az idei őszi/téli kollekció darabjait mutatta be olyan amerikai hírességek előtt, mint a rapper Kilo Kish vagy a stylist Jason Bolden. A bemutatására a Barneys New York nevű divathálózat Beverly Hills-i üzletében került sor, Sándor Szandrát pedig a férje, Péter is elkísérte.

Jó hír a férfiaknak, hogy a Nanushka már számukra is elérhető, letisztultság és kifinomultság jellemzi az őszi-téli darabokat. A bemutatót követően egy gálavacsorát tartottak, ahol mindenki a világhírű magyar tervezőt éltette. A Nanushka egyébként már a világsztárok körében is egyre népszerűbb, Jennifer Lawrence, Amber Heard és Rihanna is imádja a Szandra által tervezett ruhákat.

