Újabb támogatást kapnak a nyugdíjasok!

A rezsiutalvány után újra jó hírt kaptak a nyugdíjasok. Érkezik a nyugdíjprémium, aminek az átlagos összege 20 160 forint lesz, a nyugdíj-kiegészítésé pedig 11 ezer forint. A pénzt novemberben egy összegben kapják meg a nyugdíjasok. Dr. Farkas András jogász szerint a kormány nagy becsben tartja az időseket.

A nyugdíjprémium átlagos összege 20 160 forint, a nyugdíj-kiegészítésé pedig 11 ezer forint lesz idén, a pénzt novemberben egy összegben kapják meg a nyugdíjasok – közölte Orbán Viktor miniszterelnök kedden az Országházban, az Idősek Tanácsa ülésén.

Orbán Viktor elmondta, a nyugdíjprémium a gazdaság jó teljesítményével, a nyugdíj-kiegészítés pedig az inflációval függ össze. A kormányfő emlékeztetett arra is, hogy a nyugdíjasok pénzügyi segítségként rezsiutalványt is kaptak idén. – Az a megállapodásunk van, hogy ha a gazdaság jól teljesít, akkor évente a gazdaság teljesítményének a függvényében még egyszeri kifizetést tudunk adni, ezt hívjuk nyugdíj-prémiumnak. Tehát van egy 20 160 forintos nyugdíjprémium és van egy tizenegyezer forintos átlagos nyugdíjkiegészítés, ez az amire a nyugdíjasok még ebben az évben számíthatnak – mondta Orbán Viktor majd hozzátette, hogy ezt novemberben egy összegben eljuttatják a nyugdíjasoknak. Az idősek világnapja alkalmából tartott tanácskozáson a kormányfő elmondta, hogy a nyugdíjasoknak az előző években Erzsébet-utalvány formájában biztosítottak időközönként különböző juttatásokat, idén pedig – miután az Erzsébet-utalvány megszűnt – pénzügyi segítségként rezsiutalványt kaptak.

Már most sokan fizettek a rezsiutalvánnyal

Gulyás Gergely augusztusban jelentette be, hogy 9 ezer forintnyi rezsiutalványt kapnak a nyugdíjasok. A háromszor háromezer forintos rezsiutalványokat szeptember végéig minden jogosult megkapta, és március 31-ig lesznek felhasználhatóak, a gáz-, illetve az áramszámlát lehet kifizetni belőlük. Az elmúlt hetekben pedig a nyugdíjasok jelentős része már fizetett is rezsiutalvánnyal csekket a postákon. Eddig már több mint 1,4 millió rezsiutalványt használtak fel 4,3 milliárd forint értékben a nyugdíjasok.

Becsben tartják a nyugdíjasokat

Dr. Farkas András jogász szerint a kormány nagy becsben tartja a nyugdíjasokat. – A nyugdíjasok megbecsülése a törvényben is kifejeződik. Fontos ugyanis, hogy a nyugdíjasok nyugdíjának a vásárló értéke kövesse az inflációt, tehát ne csökkenjen. Ezzel garantálja a jogalkotó és a kormányzat, hogy ne szenvedjenek hiányt – magyarázta a nyugdíjguru, aki hozzátette, a prémium alapvetően sokkal szűkebb körnek járna, ám a kormány kibővítette a jogosultak listáját. – A nyugdíjtörvény szerint sokkal szűkebb körnek járna a nyugdíjprémium. Alapvetően ugyanis csak a nyugdíjkorhatárukat betöltött öregségi nyugdíjasok, az özvegyi és az árva ellátásban részesülők kaphatnák meg, a kormány viszont huszonnégyféle ellátásra terjesztette ki ezt.

