Újabb világsztár választotta Nanushkát

Külföld

Lokál ,

A világot meghódító magyar divatmárka egyik legújabb ruhája Selena Gomez gardróbjában landolt- számol be a Ripost.

Lassan kijelenthetjük, hogy azon világhírű hölgyek vannak kevesebben, akik még nem szereztek be maguknak egy Nanushka-ruhát. Sándor Szandra nemzetközileg elismert divatmárkája óriási népszerűségnek örvend Hollywoodban, amit most Selena Gomez bizonyított be újfent – tudatja a portál.

A slágerlistákra visszatérő énekesnő az iHeart Radio műsorában adott interjút a Nanushka 2020-as tavaszi-nyári kollekciójának egyik színpompás darabjában.

Mostantól pedig az eddiginél is több hírességen láthatunk majd Nanushka-alkotásokat, hiszen a napokban megnyílt Sándor Szandra állandó üzlete New Yorkban – írja a Ripost.