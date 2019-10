Vajúdtak a hegyek és egeret szültek – az elemző Karácsony Gergely kudarcsorozatáról is beszél

Belföld

Az Origo Boros Bánk Leventét, a Médianéző Kft. vezetőjét kérdezte arról, hogy milyen eredményre számít Budapesten, illetve arra is kértük, hogy értékelje Budapest két főpolgármester-jelöltjének Karácsony Gergelynek és Tarlós Istvánnak a politikai pályafutását, előéletét. A szakértő elmondta, hogy ugyan szoros versenyre számít Budapesten, de úgy gondolja, Tarlós Istvánnak vannak még tartalékai, és egy jó mozgósítással a regnáló főpolgármester győzni fog.

Az Origónak a szakértő hozzátette, hogy bár a végére erősen eldurvult az országos kampány, azonban ez teljes kontrasztban áll Tarlós István kampányával. A Médianéző vezetője a főpolgármesterről kifejtette, hogy egy kiszámítható, jó városvezetőről van szó, akivel kapcsolatban képtelenség lenne a kampány végén alkalmazott módon fogást találni.

Boros Bánk Levente elmondta azt is, hogy Karácsony pályafutása kudarcok és bukások sorozata, hiszen Karácsony Zugló, és az ottani tarthatatlan állapotok miatt is magyarázkodásra kényszerült, de pártpolitikusként is megbukott, és a kispesti ügy miatt is nehéz helyzetbe került, mert abból kiderült, hogy olyan helyi politikusokat is támogat, akikre minimum a korrupció gyanúja vetül – írja az Origo.

A szakértő ugyan szoros versenyre számít, de úgy gondolja, Tarlós Istvánnak vannak még tartalékai, és egy jó Fidesz mozgósítással a regnáló főpolgármester győzni fog. A politológus emlékeztetett, hogy Tarlós István a baloldaliak körében is népszerű, hiszen népszerűsége meghaladja a Fideszét is Budapesten.

Boros Bánk Karácsony Gergelyről is elmondta a véleményét. Szerinte Karácsony próbál a politika felszínén maradni. A politológus kifejtette, hogy véleménye szerint nem ő volt Tarlós István legjobb, legesélyesebb kihívója, de valószínűleg nem volt más jelentkező a feladatra. Így Karácsony csak jobb híján lett a közös ellenzék jelöltje.

A szakérő kifejtette, hogy óriási az eltérés a két jelölt múltja között, hiszen Tarlós egy életen át bizonyította alkalmasságát, szemben Karácsonnyal, aki mind kerületi vezetőként, mind pártpolitikusként megbukott már.

Boros Bánk Levente, arra a felvetésre, hogy mégis csak Karácsony lett az ellenzéki roncsderbi befutója, így az őt megválasztók – budapesti lakosság kb. 2 százaléka – mégis őt találták a három jelölt közül a legjobbnak, elmondta, hogy hiába volt előválasztás, hiszen egyik jelöltet sem lehetett fajsúlyosnak tekinteni, egyikük, Kálmán Olga nem is volt politikus.

„Vajúdtak a helyek és egeret szültek” – mondta végezetül az Origónak Boros Bánk az ellenzéki előválasztásról.

