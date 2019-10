Válása óta bombaformában van Adele

Extra

Holló Bettina ,

Elképesztő átalakuláson ment keresztül Adele, aki a fotók alapján több mint 30 kilótól szabadult meg. A 31 éves énekesnő, tavasszal jelentette be, hogy válik férjétől Simon Koneckitől, akitől egy fia, a most hétéves Angelo született. Adele szeptemberben adta be a válási papírokat, most pedig úgy tűnik, hogy lelkileg is túl van a szakításon, új képein csakúgy sugárzik.