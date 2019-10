Változtatnak a jogszabályokon az e-rollerek miatt

Extra

Elárasztották a várost az elektromos rollerek, amik jelenleg nem minősülnek járműnek, és ez számos problémát felvet. A Lokál megtudta, hogy már előkészületben van a hazai jogszabályok kiegészítése ezzel kapcsolatban a biztonságos közlekedés biztosítása érdekében.



Az egyik sarkon egy segway, a másikon egy elektromos roller fordul be a budapesti utcákba. Ma már azt lehet látni, hogy némiképp elvesztek a korábban merev határok, amelyek különbséget tettek a gyalogosok, a biciklisek és az autósok között. Rolleresek, elektromos motorosok vagy segway-esek is ugyanúgy használják a járdát, mint a gyalogosok, amiből több probléma is adódott már. Pausz Ferenc közlekedésbiztonsági szakértő elmagyarázta miért fontos, hogy a KRESZ idomuljon az új eszközök megjelenéséhez. – Az elektromos rollerek jelenleg nem minősülnek járműnek, éppen ezért, ha egy rolleres elüt egy gyalogost, „papíron” ez úgy fest, mintha két gyalogos összeütközött volna. A sérülés mértéke azonban ennél jóval nagyobb lehet, ezért is van szükség a módosításra.

Kijelenthetjük tehát, hogy átalakulóban van a közlekedés, ám ehhez a város is próbál idomulni. Révész Máriusz, az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos is elmondta, változásra van szükség.

– Elodázhatatlanná teszi a KRESZ módosítását a különböző elektromos mikromobilitást segítő eszközök, mint például az elektromos rollerek, segway-ek elterjedése. Szabályozni kell, hogy melyik eszköz mehet a járdán, melyik az úttesten, melyik a kerékpárúton – mondta a kormánybiztos, aki reméli, hogy a jogszabályt már jövőre módosítani tudják.

A Lokál kiderítette, az Innovációs és Technológiai Minisztérium már dolgozik a kiegészítéseken.

– A közúti járműnek nem minősülő motorikus eszközök tömeges megjelenése viszonylag új fejlemény, közúti forgalomban való használatuk részletes szabályait más uniós tagállamok is jelenleg dolgozzák ki. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a hazai jogszabályi rendelkezések kiegészítését tervezi úgy, hogy egymástól elválasztva határozza meg a gyalogosok, és az említett eszközök közlekedésére vonatkozó előírásokat. Az előkészületben lévő módosítások alapvető célja minden érintett biztonságos közlekedési feltételeinek megteremtése – közölte az ITM.

Átlagosan 14 percig rollereznek



– A Lime rollerek május óta érhetők el Budapesten. Eddigi tapasztalataink alapján a fővárosban rendkívül magas a rollerhasználati kedv, egy Lime utazás pedig átlagosan 14 percet vesz igénybe. A rollereket elsősorban a városi lakosok használják rövidebb távok megtételére, munkahelyük elérésére vagy szabadidejükben – tudtuk meg a cégtől, a Lime hálózatában háromszáz e-roller bérelhető.