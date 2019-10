Varga Miklós: Budapest ezredjére is csodálatos

Extra

Holló Bettina ,

A családoknak az a legfontosabb, hogy a lakóhelyük biztonságos és élhető legyen, Budapest pedig pont ilyen – vélekedik Varga Miklós, aki szerint az utóbbi időben óriási fejlődésen ment keresztül a magyar főváros, ahol születése óta él. Interjú.



Életének három alappillére a színház, a zene és a család. Melyiken van most a hangsúly?

Az elmúlt hónapok főként a rockzenéről szóltak, rengeteget koncerteztem szólóban és a Varga Miklós Band-del. A színház emiatt most egy picit háttérbe szorult, ellentétben a családdal, akik mindig előtérben vannak. A gyerekek kicsi koruk óta érdeklődnek a zene iránt, és mostanság egyre több közös fellépésünk is van. Fantasztikus érzés megosztani velük a színpadot, büszke vagyok rájuk.

Ezek szerint az ikrek, Vivien és Szabolcs követik a pályán.

Nos alapvetően igen, de szerettük volna, ha a zene mellett polgári szakmát is szereznek, ez családi hagyomány, én például kereskedelmi üzemgazdászként is végeztem. Nekik a kommunikáció és média szakra esett a választásuk, nemrég kezdték meg az egyetemi tanulmányaikat.

Soha nem gondolkodtak azon, hogy külföldön próbáljanak szerencsét?



Hálistennek nem. Járunk sokat külföldre, szeretünk ott nyaralni, de Vivi és Szabi legalább annyira lokálpatrióta mint én, nem szívesen hagynák el a hazájukat. Nem mellesleg jól érzik itt magukat, minden lehetőség adott ahhoz, hogy elkezdjék az önálló életüket.

Mindig Budapesten éltek?

Törzsgyökeres fővárosiak vagyunk, én a XII. kerületben születtem, de a fiatalkorom jó részét a XI. kerületben töltöttem. Annak idején a feleségemmel Budafokon vettünk egy családi házat, később építkeztünk is itt, azóta is ott élünk a gyerekekkel. Nagyon szeretjük ezt a környéket, hisz annak ellenére, hogy az elmúlt időszakban sok mindent felújítottak, modernizáltak, mégis megtudta tartani azt a vidéki kis hangulatát, ami anno megtetszett nekünk. A változás azonban nemcsak a külső kerületekben, hanem a belvárosban is látványos. A rendszerváltás után volt húsz elvesztegetett év, amíg Budapest szinte semmit nem fejlődött, 2010-ben azonban új főpolgármestert kapott a város Tarlós István személyében, és az irány azóta nagyon jó.

Ön szerint mi a város erőssége?

Egyértelműen a biztonság. Persze, aki azt mondja, hogy Budapesten nincs bűnözés és veszély, az hazudik, de én például nyugodt szívvel engedem el a gyerekeimet az éjszakába szórakozni. Európai viszonylatban ez ritka. A családoknak az a legfontosabb, hogy a lakóhelyük biztonságos és élhető legyen, Budapest pedig pont ilyen.

Van kedvenc helye?

Régen a Fészekklub volt, nagyon sok szép emlék köt oda, a színész- és zenészkollégákkal mindig ott gyűltünk össze. Ma konkrét törzshelyem már nincsen, viszont vannak a városnak olyan részei ahova újra és újra örömmel megyek vissza. Nemrég volt például egy koncert Radics Béla emlékére az Ifjúsági Parkban, ami után a feleségemmel nem ültünk be rögtön a kocsiba, hanem lementünk még egy kicsit sétálni a rakpartra. Számtalanszor láttam már onnan a várost, de az a helyzet, hogy Budapest ezredjére is csodálatos.