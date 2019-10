Vigyázat, korlátozhatják a bankszámlákat!

Extra

Holló Bettina ,

Egy hónap maradt! Óriási bajba kerülhetünk, ha nem egyeztetjük az adatainkat október 31-ig, annak ellenére, hogy a bankunk erre figyelmeztetett. Ha ezt elfelejtjük, akkor novembertől nem tudunk majd kártyával fizetni, készpénzt felvenni, utalni, vagy bármilyen más tranzakciót végrehajtani.

A banki adategyeztetésre a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem miatt van szükség. Az Európai Unió ugyanis előírja, hogy időszakosan ellenőrizni kell, hogy egy számla fölött valóban az rendelkezik-e, aki anno megnyitotta azt. Mindezt a személyi igazolványunk és a lakcímkártyánk bemutatásával tehetjük meg, ha a bankunk felszólított erre minket.

– Ez zömmel azokra az ügyfelekre vonatkozik, akik 2017. június 26. előtt kötöttek pénzügyi szerződést, és azóta nem is voltak bent bankban, vagy az adategyeztetés más okból elmaradt – árulta el a Lokálnak Nagy László Nándor pénzügyi szakértő. – Az érintettek értesítést kaptak a bankjuktól, így mindenkinek érdemes az e-mailjeit, SMS-eit, és a postaládáját átnéznie. Aki október 31-ig nem egyezteti le az adatait, az novembertől nem tud majd kártyával fizetni, készpénzt felvenni, utalni, vagy bármilyen más tranzakciót végrehajtani. Ha valaki mégis kicsúszna a határidőből, utólag tudja pótolni, de jobb mihamarabb túlesni ezen, hisz mindenképp meg kell csinálni. Sok helyen ráadásul már elektronikusan is meglehet oldani, ha iratainkat lefotózva beküldjük – mondta a Világgazdaság főmunkatársa. Hozzátette: ha a személyi igazolványunk megújul vagy a lakcímünk megváltozik, arról egyébként is tájékoztatni kellene a bankunkat.

A lakosság 10 százaléka van még hátra

Az érintett lakossági ügyfelek kilencven százaléka már elintézte az adategyeztetést, de tíz százalékuk még hátra van. – Fontos tudni, hogy a vállalkozásoknak is át kell esniük az adategyeztetésen, ami esetükben a tényleges tulajdonosok azonosítását jelenti, s ez – ellentétben a lakossági ügyfelekkel – minden cégre vonatkozik. Magyarországon mintegy 1 millió vállalati bankszámlát vezetnek a cégek, ezek közül mintegy 150 ezer számla nem azonosított még – tette hozzá a szakértő.