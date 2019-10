VV Fanni-gyilkosság: Beismerő vallomással ér fel B. László telefonja

Extra

A rendőrök egyre inkább azt feltételezik, hogy VV Fanni holttestét a Dunában kell keresniük. A poligráfos vizsgálat és a gyanúsított internetes keresőszavai is azt támasztják alá, hogy úgy próbált megszabadulni áldozata holttestétől, hogy vízbe dobta.

Erre enged következtetni, hogy rákeresett a vízi hulla kifejezésre, de a poligráfos vizsgálat is hasonlókat mutatott, hiszen amikor a szakember felsorolta Magyarország összes folyóját és tavát, a Dunánál bejelzett a műszer. Érdekes momentum az is, hogy B. László egyik hozzátartozója dunai hajós szakember. Talán nem véletlen, hogy a rendőrök őt is többször kihallgatták.

– Tudomásunk szerint a gyanúsított hozzátartozói között van a vízi közlekedésben gyakorlott személy, aki a Duna alsó szakaszán teljesít szolgálatot. Ez érdekes egybeesés a szövevényes bűncselekmény felderítésében – fejtette ki rendészeti forrásunk, aki hozzátette: a nyomozás a poligráfos vizsgálat után ebbe az irányba kanyarodott el. Csupán azt kellene a nyomozóknak kiderítenie, hogy milyen kommunikációs csatornát használt a tettes amikor a holttest eltüntetéséhez segítséget kért. Az ugyanis valószínűsíthető, hogy bűntársa is volt B. Lászlónak.

Mint megírtuk, Novozánszki Fanni 2017. november 20-án tűnt el otthonából, a holttestét azóta sem sikerült megtalálni. A gyilkossággal B. Lászlót gyanúsítják, aki egy kamerafelvétel alapján karjaiban vitte el a halottnak tűnő lányt otthonából.