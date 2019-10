Zártosztály őszi nagykoncert a Trip hajón

Extra

Hat évvel ezelőtt egy koncertre álltak össze az egykori EDDA-tagok, de akkora sikerük volt, hogy a folytatás mellett döntöttek. Idén elérkezett az idő, hogy önálló dalokkal hódítsanak, így megjelentettek egy EP-t, amelynek dalait a Trip hajón mutatják be élőben október 11-én, ahol az előzenekaruk az Amberjack lesz.

A Szétszakítva című EP-n négy új dal lesz, amelyről a rajongók kettőt már klip formájában is láthattak és hallhattak. Szöveges videó készült a dinamikus címadó dalhoz, valamint a tavasszal elkészült Lassíts-hoz egy videoklip. A helyszínen fizikai formában is kapható hanghordozón szerepel még a Színpad című nóta, melynek szerzője a Petőfi díjas “Év billentyűse”, Szebényi Dániel. Ezek mellett A szívem visszavár című szerzeményt is megismerheti a nagyközönség, ami korábban a gitáros, Csillag Endre szólólemezén szerepelt.

Ez az év mindenképpen meghatározó volt a Zártosztály életében, hiszen az Irigy Hónaljmirigyből és Triászból ismert Sipos Péter elfoglaltságai miatt kilépett a zenekarból és az új énekes a Continoom és a Tűzmadár zenekarokban már sokat bizonyított Schrott Péter lett. A zenekar egy tagváltáson már sérülés nélkül túlesett, hiszen a szintén ős-EDDA tag, Donászy Tibor is egyéb munkái miatt nem tudta felelősséggel elvállalni a dobos feladatokat, így a helyére Hirleman Bertalan került, akivel az akkori tagok közösen írták az EDDA 6-os lemezt. Ezzel összeállt az a formáció a felsoroltak mellett Csillag Endrével, Mirkovics Gáborral és Lázár Zsigmonddal, akik mindent elsöprő bulira készülnek október 11-én a Trip hajón.

A koncerten elhangzanak az új EP dalai élőben és persze számos sláger: a zenészek az Edda első lemezétől a Változó idők-ig terjedő korszakból válogatnak továbbra is, azokról az albumokról, amelyek megszületésében ők maguk is szerves részt vállaltak.