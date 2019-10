Zente megkapta a 700 milliós gyógyszert

Extra

P. L. ,

Egy ország összefogása kellett ahhoz, hogy Zente tegnap megkaphassa a Bethesda kórházban a 700 milliós életmentő injekciót. A másfél éves kisfiú ma már budapesti szállásukon gyógyulhat tovább, szülei mellett hajthatja álomra a fejét. A Lokálnak nyilatkoztak a kicsi orvosai is.

„Egy borzasztó kemény időszak ezennel lezárult, most pedig egy nagyon fontos fejezet kezdődik el. Zente jelenleg jól van, de szigorú karantén, megfigyelés és utókövetés veszi kezdetét. Bízom benne, hogy itt is minden a legnagyobb rendben lesz” – írta Zente édesanyja, Krisztina a közösségi oldalon miután a kicsi tegnap délelőtt megkapta azt a Zolgensma nevű 700 millió forintba kerülő gyógyszert, aminek megvásárlásához az egész ország összefogása kellett.

– Az elkövetkező néhány hétre várjuk, hogy jelentkezzen a gyógyszer hatása kisebb izomműködésekben. Addig is nagyon szoros megfigyelés alatt áll majd Zente – mondta dr. Gergely Anita, a kisfiú kezelőorvosa. Zentének előreláthatólag remek esélyei vannak, hiszen az elmúlt egy évben a már Magyarországon is kapható gerincvelőbe juttatott injekcióktól állapota nem romlott, ezért a mostani gyógykúrájának sikerére is nagyobb esély van. Velkey György, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója a Lokálnak azt mondta, hogy Zente az évek alatt remélhetőleg utolérheti majd kortársait.

– Előre mindent nem tudhatunk, kevés még a terápiás tapasztalat. A vizsgálatok ugyanakkor azt bizonyítják, hogy az izomműködés jelentősen javult más betegeknél, Zente esetében azonban még néhány hónapot várni kell az első biztos eredményekre. Reméljük, hogy Zente évek alatt majd eléri, vagy legalábbis szorosan megközelíti az egészséges kotrásaihoz hasonló mozgásműködést – tette hozzá a szakember.

