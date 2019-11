15. alkalommal nyitja meg kapuit a MikulásGyár

Extra

Kiss Nóra ,

November 29-től tizenötödik alkalommal nyílik meg az ajándékozók előtt a MikulásGyár, ezúttal is a Millenárison. A régió egyik legnagyobb jótékonysági kezdeményezésének szervezői idén is színes családi programokkal, neves fellépőkkel várják az adományozókat.

A szervezők november 7-én, sajtótájékoztatón jelentették be, hogy 2019. november 29. és december 21. között immár tizenötödik alkalommal gyűjtik a rászorulóknak szánt felajánlásokat. Az esemény házigazdája, Jáksó László elmondta, ismét a Millenáris Parkban lesz a MikulásGyár “főhadiszállása”, ahol 9 és 21 óra között fogadják az adományozni vágyókat.

A Millenáris mellett a Lurdy Házban is várják a felajánlókat, hogy a pesti oldalon lakó ajándékozni szándékozók is könnyen találjanak olyan helyszínt, ahol leadhatják csomagjaikat. A József Attila Színház előtere is gyűjtőponttá válik, a színház teljes mellszélességgel áll második alkalommal az akció mellé.

A sajtóeseményen a MikulásGyár alapítója, Zsolnai Endre közölte, 2019-ben is a Nakama&Partners Kft-vel együttműködésben szervezik meg a nagyszabású gyűjtőakciót. A partnercég praktikus szervezése lehetővé teszi, hogy a MikulásGyár teljes mértékben a karitatív munkára tud összpontosítani.

A Mikulásgyár stratégiai és logisztikai partnere a Magyar Posta Zrt. ingyen biztosítja az adományok elszállítását a Magyar Vöröskereszt központjába, akik országszerte a rászorulókhoz juttatják el azokat. A Magyar Posta lehetőséget nyújt arra is, hogy az is adományozhasson, aki nem tudja személyesen elvinni ajándékát a MikulásGyárba. Az ország több postáján is ingyen feladhatók az adományok, csak annyit kell ráírni a küldeményekre, hogy “MIKULÁSGYÁR”.

Az Alexandra Kiadó szolgáltatja a szellemi táplálékot az idei MikulásGyárban. Nekik köszönhetően készült el a MikulásGyár első saját könyve, a Nagy MikulásGyár mesekönyv, amelyből több, mint 35000 példány kerül elajándékozásra. Matyi Alexandra, a cég ügyvezető igazgató azt is elárulta: ezen felül a kiadó külön olvasósarokkal készül a MikulásGyárba.

A kezdeményezés főtámogatóihoz, az Antenna Hungária Zrt és a Szerencsejáték Zrt mellé idén csatlakozott a Mészáros-csoport és az NKM Áramszolgáltató Zrt, míg a médiatámogatók ezúttal is az ATV, a TV2 és a Femcafé.hu.

– A Mészáros-csoport örömmel csatlakozott a MikulásGyár kiemelt támogatói köréhez, mert fontosnak érezzük a mély szegénységben élő családok, különösen a gyermekek megsegítését. A MikulásGyárral történő együttműködésnek köszönhetően tovább szélesítjük azt a kört, amelyet a cégcsoport a társadalmi felelősségvállalás jegyében tesz évek óta a gyermekekért, a nehéz sorsú fiatalokért. Az anyagi támogatás mellett dolgozóink adománygyűjtéssel és önkéntes munkával is hozzá kívánnak járulni ahhoz, hogy idén még több rászoruló gyermek karácsonyfája alá juthasson ajándék. – nyilatkozta a cégcsoport képviseletében dr Tóth Krisztina kommunikációs igazgató.

A MikulásGyár elsősorban tartós élelmiszert, édességet, tisztító- és tisztálkodási szereket, jó minőségű ruhát, könyvet, játékokat vár adományként. A szervezők fontosnak tartják hangsúlyozni, hogy a rászorulóknak elsősorban tartós élelmiszerre (konzerv, tészta, liszt, cukor, rizs, olaj stb.) van szükségük.

A sztárok is adakoznak

A kampányhoz idén is felkértek sztárokat, hogy ismertségükkel a programra és az adományozásra irányítsák a figyelmet, ők novembertől televíziós szpotokban és közösségi média felületeken népszerűsítik a kezdeményezést. Mások mellett idén az akciót támogatja Balázs Andrea, Baronits Gábor, Csonka András, Dombi Rudolf, Dukai Regina, Fodor Rajmund, Győrfi Pál, Iszak Eszter, Király Viktor és Virág Anita, Kocsis Tibor, Kovács Kokó István, Kulcsár Edina és Csuti, Kucsera Gábor és Tápai Szabina, Marton Adrienn, Nagy Adri, Nagypál Krisztina, Szőcs Renáta, Tatár Csilla és Vastag Csaba.