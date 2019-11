2 éves lett Arun, az állatkert sztárja

Extra

Óriási bulit csaptak pénteken a Fővárosi Állatkertben. Második születésnapját ünnepelte a kis Arun, melyet egy gyümölcsös szalmatortával is megleptek a gondozók.



Minden idők legcukibb szülinapi zsúrjába csöppentek bele azok, akik november 8-án ellátogattak a Fővárosi Állatkertbe. Ekkor lett ugyanis kétéves Arun, mely majd kiugrott a bőréből, amikor meglátta, hogy milyen ínycsiklandó finomságot készítettek neki a születésnapjára. Rögtön el is kezdett lakmározni, a kedvence a piros alma volt. A bulihoz később a szülei, Angele és Assam is csatlakozott. A kis Arun pedig nem fukarkodott, a csemegéből nekik is örömmel adott. A tortalapokat egyébként pékek készítették külön erre az alkalomra.

Az állatkert mindig nagy figyelmet fordít az állatok megünneplésére, de ezeken a jeles napokon a látogatókról sem feledkeznek meg. Most például, aki Arunnal egy napon, vagyis november 8-án született, az jelképes áron válthatott jegyet.