2,5 millió dohányos élete a tét

Holló Bettina ,

Ma van a Ne gyújts rá! világnap, ami tökéletes alkalom a dohányzásról való leszokásra. Magyarország világelső a tüdőrák okozta halálozásban, s ennek főként a dohányzás áll a hátterében. Hazánkban körülbelül 2,5 millió ember dohányzik, és minden második szeretne leszokni káros szenvedélyéről.



Minden dohányos tisztában van a cigaretta káros hatásaival, sokan mégis képtelenek megálljt parancsolni maguknak. Pedig felsorolni is nehéz, hogy szenvedélyük milyen betegségeket okoz.

– Nagyon gyakran krónikus hörghurut és COPD alakul ki, mindkettő erős köhögéssel, sárgásbarna köpetürítéssel jár – kezdte a Lokálnak Hidvégi Edit tüdőgyógyász. – A keringési problémák is összefüggésbe hozhatók vele, érszűkületet, érelmeszesedést okoz, és növeli a szívinfarktus kockázatát. Emellett sárgítja a bőrt és a fogakat, valamint csökkenti a férfiak nemzőképességét. Ráadásul a cigarettázás igazoltan szájüregi, gége-, húgyhólyag- és tüdőrákot is kiválthat – sorolta az orvos.

– A dohányosok főként idült hörgőszűkülettel (COPD) és tüdőrákkal kerülnek kórházba – mondta Kovács Gábor, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet főigazgatója az M1-en a Ne gyújts rá! világnap alkalmából.

A főigazgató elmondta, hogy Magyarország világelső a tüdőrák okozta halálozásban, s ennek főként a dohányzás áll a hátterében. Hozzátette, Magyarországon körülbelül 2,5 millió ember dohányzik, ami meghaladja az uniós átlagot.

Elmondta: az új típusú dohánytermékek, összefoglaló nevükön füstmentes termékek – például az elektronikus cigaretták – káros hatása ugyanúgy megjelenik a szervezetben, mint a hagyományos cigaretta esetében. Ezek nem segítenek a leszokásban, hiszen a nikotintartalmuk révén fenntartják a függőséget – mutatott rá.

– Minden második dohányzó ember szeretne leszokni a cigarettáról – jelentette ki korábban az egészségügyért felelős államtitkár az M1-en.

Horváth Ildikó azt mondta, hogy akik szeretnének leszokni a dohányzásról, az Országos Dohányzás Leszokás Támogatási Módszertani Központban szakszerű segítséget kérhetnek, akár az ingyenesen hívható telefonszámon is. A szolgáltatás eddig több ezer embernek segített letenni a cigarettát – tette hozzá. Hangsúlyozta: a leszokáshoz az akarat a legfontosabb. A dohányzásmentes naptól az államtitkár azt reméli, hogy segít elindulni azoknak, akik szeretnének leszokni.

Horváth Ildikó beszélt arról is, hogy Magyarországon körülbelül minden negyedik ember dohányosnak vallja magát, az elmúlt években azonban csökkent a számuk. A dohányzás felborítja a sejtek alapvető működését, 10-15 évvel megrövidíti az életet, és számos káros szövődménye ismert, leszokás után pár évvel viszont kisebb az infarktus és a stroke valószínűsége, valamint a tüdő állapota is javulásnak indul – mondta Horváth Ildikó.

Passzívan is nagyon káros

A füst nemcsak a dohányosoknak árt, hanem az őket körülvevőknek is. Kisebb mértékben, de tulajdonképpen ugyanazok a betegségek alakulhatnak ki náluk is, amelyek a cigarettázóknál. – A passzív dohányzás a gyerekekre különösképpen veszélyes, gátolhatja a tüdő fejlődését, és náluk a légúti betegségek is gyakrabban alakulnak ki – hívta fel a figyelmet a tüdőgyógyász.

„A legfontosabb az elhatározás”

A dohányos két dologhoz szokik hozzá: a nikotinhoz és a mozdulathoz – mondta az orvos. – Ha valaki meg tudja állni, hogy ne gyújtson rá, de kínozza a nikotinéhség, talán érdemes kipróbálni a nikotinrágót vagy a nikotintapaszt, de ezt sem szabad ész nélkül használni, hiszen hamar nikotinmérgezést okoz. Emellett önsegítő csoportok is vannak, mindenkinek más jön be, de a legfontosabb az elhatározás – tette hozzá Hidvégi Edit.

