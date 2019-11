46 kilóra fogyott az Emmy-díjas szerepért Gera Marina

Extra

Lokál ,

Gera Marina megnyerte New Yorkban a Nemzetközi Emmy-díjat az Örök tél főszerepében nyújtott alakításáért. Ezzel az Emmy-díjak történetében ő lett az első magyar, aki megkapta ezt az elismerést. A 35 éves színésznő könnyeivel küszködve mondott köszönetet, büszkén képviselte Magyarországot.



Gera Marinát a Szász Attila által rendezett Örök tél című film főszerepében nyújtott alakításáért ismerték el. A színésznő örömkönnyeit visszafojtva igyekezett megköszönni a díját New Yorkban, magyar idő szerint kora reggel.

– Jó reggelt, Magyarország! Ma azokra a magyar áldozatokra emlékezünk, akiket a Szovjetunióba hurcoltak. Az ő emléküknek ajánlom ezt a díjat. Először is, köszönöm az apámnak – nem a biológiainak, hanem az igazinak. Mindent köszönök neki… Köszönöm a férjemnek, Leventének, a stábnak és a producereknek (…), a fantasztikus partneremnek, Csányi Sándornak is, és végül Szász Attilának, (…) aki az egyedüli magyar rendező, aki eddig a színpadig segítette a színészét. Ma este veled osztozom ebben a díjban! – mondta Marina november 25-én, a Szovjetunióba elhurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapján. Mint ismert, az Örök tél története 1944 decemberében kezdődik, amikor szovjet katonák egy dél-dunántúli sváb faluból elhurcolják a munkaképes nőket kukoricatörésre. Irén (Gera Marina), aki férjét várja haza a frontról, abban a tudatban válik el kislányától és szüleitől, hogy hamarosan újra találkoznak, ám a megszállók marhavagonokba pakolják a falubeli asszonyokat, és egy szovjet munkatáborba szállítják őket, hogy ott embertelen körülmények között a helyi szénbányában dolgozzanak. Irén itt találkozik Rajmunddal (Csányi Sándor), aki segít a nőnek túlélni a tábor borzalmait.

Gera Marina korábban a Magyar Nemzetnek adott interjút a filmmel kapcsolatban:

„Mostanában sokan kérdezik tőlem, hogy hol voltam eddig. Én úgy érzem, hogy itt voltam, hisz ötven színházi előadáson vagyok túl, kisfilmekben is játszottam, de egész estés játékfilmben még nem volt főszerepem. (…) Azt nem tudom, milyen lehetett málenkij roboton lenni, de azt mindannyian el tudjuk képzelni, milyen lehet, ha nem láthatod a szeretteidet. A forgatás előtt arra próbáltam felkészíteni az idegrendszeremet, hogy tényleg van gyermekem, akihez muszáj visszamennem. Két hónap alatt kellett felkészülnöm a szerepre, diétáztam, negyvenhat kilóra fogytam, mert az elhurcoltakat is éheztették a lágerekben. Irén hitt abban, hogy valamikor hazatérhet, hiszen nem haláltáborba vitték, hanem „csak” hagyták őket meghalni. A legőrjítőbb az lehetett, hogy nem tudták, mennyi időt kell kibírniuk – mondta a színésznő.

Büszkék lehetünk

„Büszke vagyok arra, hogy a hazai televíziós filmgyártás jelentős nemzetközi díjat nyert, és magyar alkotók vannak reflektorfényben egy saját történelmünket a világ számára bemutató történettel. Fontosnak tartom, hogy a televíziós formátumokat tovább erősítsük, minőségi és közönséget vonzó sikeres alkotások szülessenek. Remélem, hogy ez a rangos díj a hazai alkotók szemében emeli a tévéfilmek presztízsét, és jobbnál jobb tévés témákkal fognak pályázni” – írta közleményében Káel Csaba, a magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos.

Agyonhallgatott téma

Szász Attila korábban az M5-nek elmondta, azt tapasztalták, hogy külföldön nem nagyon ismerik ezt a történetet, Kelet-Európában még valamelyest ismert, de elég agyonhallgatott ez a téma. – Ezen is szerettünk volna változtatni, de az külön élmény, hogy látjuk, Belgiumban vagy Amerikában úgy néznek erre a történetre, hogy na, erről még sosem hallottunk, erről a sötét fejezetéről a magyar történelemnek – magyarázta a rendező.

Orbán Viktor is gratulált

Orbán Viktor külön gratulált a stábnak és az első magyar színésznőnek, aki történelmet írt, és elhozhatta az Emmyt. „Bravó! Gratulálok Gera Marinának és az Örök tél teljes stábjának!” – írta a miniszterelnök a közösségi oldalán.

Megnézné az Örök télt? Itt megteheti!

November 28-ig a Médiaklikk.hu-n megnézhető az alkotás. Az alábbi QR-kóddal telefonnal is elérhető:

További cikkek: