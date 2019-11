56 éve gyilkolták meg Kennedyt – kiderül valaha az igazság?

Extra

56 éve lett merénylet áldozata John F. Kennedy, aki az Egyesült Államok negyedik meggyilkolt elnökeként vonult be a történelembe. Mai napig számtalan összeesküvés-elmélet jelent meg a gyilkosság kapcsán, de kétségtelen, hogy még mindig túl sok a kérdőjel és a Kennedy-aktákat sem hozták még teljesen nyilvánosságra.

Mi történt aznap?

John Fitzgerald Kennedy amerikai elnököt 1963. november 22-én gyilkolták meg a texasi Dallasban.

11:40 A politikus feleségével, Jackie Kennedyvel megérkezett a dallasi Love Field repülőtérre, ahol John Connally texasi kormányzó és a felesége fogadta őket. Egy nyitott tetejű limuzinba szálltak és ünneplő tömeg kíséretében, elindultak a kereskedelmi központ felé.

12: 30 Az Elm utcánál, a közeli tankönyvraktár ötödik emeletéről Lee Harvey Oswald három lövést adott le a limuzinra, az elnököt a nyakán és a fején érte a találat, a harmadik golyó a kormányzót találta el.

Az elnöki autó sofőrje a Parkland Kórházhoz hajtott, de ez sem tudta megmenteni Kennedy életét.

13:00 Hivatalosan is bejelentették az elnök halálát

14:40 Lyndon B. Johnson korábbi elnökhelyettest az Air Force One különgépén beiktatták a hivatalába. Mellette állt Jackie Kennedy is, nem öltözött át. Rózsaszín kosztümjén még a férje vére száradt.

Lee Harvey Oswaldot elkapták miután egy rendőrt is megölt, de az elnök elleni merénylet után két nappal, november 24-én őt is meggyilkolták. Egy maffiakapcsolatokkal rendelkező, bártulajdonos elvegyülve az újságírók között egyszerűen lelőtte. Ráadásul ezt a gyilkosságot élő-egyenes adásban követhették a tévénézők.

Lyndon B. Johnson elnök a Kennedy-merénylet után négy nappal létrehozott egy bizottságot, ami az akkori legfelsőbb bíró, Earl Warren után, a Warren-bizottság nevet kapta. Hosszas vizsgálódás után 1964-ben arra jutottak, hogy Oswald magányos tettes volt. Az összeesküvés-elméleteket az is táplálja, hogy a Warren-bizottság több hibát is ejtett, vagy nem vett figyelembe fontos körülményeket. Arról nem is beszélve, hogy a dallasi rendőrség sem állt a helyzet magaslatán, a 12 órás kihallgatásról nem maradt fenn egy szó szerinti jegyzőkönyv sem.

Ki az a Lee Harvey Oswald?

A halálakor a mindössze 24 éves férfi korábban tengerészgyalogos volt, de a társai szerint nem volt kitűnő lövész, sőt épp hogy megkapta a „megfelelt” minősítést. Állítólag később az FBI mesterlövészei próbáltak onnan és abból a szögből lőni, ahol ő tette, de nem sikerült ilyen pontossággal eltalálniuk egy mozgó célpontot. Sőt, korábban Hammerl László olimpiai bajnok sportlövő elmesélte az I/I Azurák Csabával című műsorban, hogy a hatvanas években rész vett egy kísérletben itthon, ahol rekonstruálni szerették volna a Kennedy-gyilkosságot.

„Kialakítottak egy lőállást, körülbelül olyan magasságban, mint ahol a könyvtárnak az ablaka volt, és attól megfelelő távolságra fényképeket, farostlemezre kasírozott fényképeket tettek ki, ami a teljes gépkocsit, és az összes benne ülő személyt ábrázolta (…) Egyikünk sem tudott a három lövésből három olyan lövést leadni, mint amit az elkövetéskor állítólag leadtak (…) Nem közepes képességű lövők voltunk, és nem tudtuk ezt megcsinálni. Ha Oswald egy közepes képességű lövő volt, akkor ezt nem tudta megcsinálni„ – mondta az olimpiai bajnok.

Oswald annyira szimpatizált a kommunistákkal, hogy közel három évig a Szovjetunióban is élt. Orosz feleségével is itt ismerkedett meg, később pedig Amerikába költöztek és két kislányuk született . Egyes elméletek szerint KGB ügynök vagy épp kettős ügynök lehetett, de a beszámolók szerint valójában nem volt elég intelligens ehhez, csak a kommunista eszméket hirdette. Az FBI ettől függetlenül a hazatérése után állítólag figyelte. Lee Harvey Oswald Amerikában már Fidel Castro kubai diktátor híve lett. Később a texasi tankönyvlerakatnál kapott munkát, ennek az épületnek az ötödik emeletéről lőtt. Utána úgy tett mintha mi sem történt volna és amikor a rendőrök bementek az épületbe simán elengedték, miután higgadtan elmondta, hogy ott dolgozik. Oswald hazament, átöltözött majd újra elment. Az albérletéhez közel egy rendőrautó állt meg, mert a zsarunak gyanús lett a furcsa viselkedésű férfi. Oswald négy golyóval ölte meg a szerencsétlen rendőrt. Ezek után belógott egy moziba, ahol aztán elkapták. Először a rendőr meggyilkolásával gyanúsították, de aztán az elnök elleni merénylettel is. Amikor Oswaldot a rendőrségi fogdából a megyei börtönbe akarták átszállítani, az alagsorba összegyűjt újságírók tömegében elrejtőzött egy férfi, Jack Ruby – mai napig nem tisztázott hogy került az engedéllyel,sajtóigazolvánnyal rendelkező újságírók közé – majd közvetlen közelről lelőtte Oswaldot.

A férfi ugyanabba a kórházba, a Parkland Memorial Hospital-ba szállították, ahová két nappal korábban az elnököt is. Halála előtt állítólag azt mondta, hogy „Csak egy balek vagyok!”

Jack Ruby arról vallott, hogy az elnök halála miatt „felháborodott állampolgárként” végzett a merénylővel, mindenesetre árnyalja a képet, hogy a maffiával szoros kapcsolatot ápoló bártulajdonosról volt szó, aki aztán nem sokkal a Kennedy-gyilkosság után, 1967-ben halt meg miután rosszul lett a börtönben.

Lee Harvey Oswald tetemét 1981-ben exhumálták, hogy megcáfolják azokat az összeesküvés-elméleteket, amelyek szerint a férfit nem abban a koporsóban temették el. Az exhumálást követően Oswald holttestét egy másik koporsóba rakták és temették el újra. Pár évvel ezelőtt elárverezték az eredeti koporsót, egy gyűjtő 17,9 millió forintnak megfelelő összeget fizetett érte.

Új információk is kiderültek

2017-ben új információkat találtak amerikai elemzők a Kennedy-gyilkosság részben nyilvánosságra hozott dokumentumaiban. A dokumentumok között tallózva a Politico című lap több érdekességet talált. Ezek közé tartozik, hogy Edgar Hoover, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) akkori igazgatója mennyire aggódott azt illetően, hogy sikerüljön meggyőzni az amerikai közvéleményt Lee Harvey Oswald bűnösségéről. Hoover 1963. november 24-én, azon a napon, amikor Jack Ruby agyonlőtte Oswaldot, feljegyzést írt arról, hogy Oswald meggyilkolása kétségeket ébreszthet az amerikaiakban arról, hogy valóban ő ölte meg Kennedy elnököt. Az FBI-igazgató konkrét bizonyítékokat sürgetett. Az Országos Levéltár honlapján közzétett dokumentumok között szerepelnek azok a leiratok, amelyek Oswald és egy KGB-ügynök telefonbeszélgetéseinek lehallgatásai nyomán készültek. Egyértelművé vált, hogy Oswald két hónappal a gyilkosság elkövetése előtt telefonon egyeztetett a mexikói fővárosban lévő szovjet nagykövetség egyik KGB-ügynökével. Oswald – az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) dokumentuma szerint – “tört oroszsággal” beszélt.