700 milliós kezelése után hazaengedték Leventét

Holló Bettina ,

Hosszú Levente kedden megkapta a 700 millió forintos kezelést a Bethesda Gyermekkórházban. A genetikai betegségben szenvedő kisfiú jól van, szerdán már haza is engedték.

Ismét alkalmazták az Egyesült Államokban szabadalmaztatott, Európában még nem törzskönyvezett génterápiás gyógyszert, amelynek ára csaknem 700 millió forint. A pénzt másodszor is összegyűjtötte az ország, így Zente után az SMA-ban szenvedő másik kisfiú, Levi is megkaphatta az egyszeri génterápiás kezelést.

„Nagyon hálásak vagyunk, Nélkületek nem ment volna! Levi jelenleg jól van, ügyes volt, mint mindig. (…) Nagyon vártam, hogy szerda legyen és hazamehessünk az albérletbe, ami itt van a kórház közelében. Itt töltjük a karanténidőt továbbra is. Most már nyugodtabb vagyok, és Levi is. Sokat játszottunk délután, sőt még segített főzni is” – írta közösségi oldalán az édesanya.

Az SMA (spinális izomatrófia) egy ritka genetikai betegség, amely az izommozgások gyengüléséhez, elvesztéséhez, majd kezelés nélkül a légzőizmok bénulása miatt halálhoz vezet.

Korábban egy másik SMA-s kisfiúnak, Zentének is összegyűlt a 700 millió forint, ő október végén kapta meg a kezelést a Bethesda Gyermekkórházban. Azóta az állapota egyre jobb, az édesanya a napokban egy videót töltött fel a YouTube-ra, amelyhez ezt írta: „Zente tolat. Már nem csak kézzel képes lökni magát.”

