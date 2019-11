Extra

MTI ,

Több mint 243 ezer dollárért (71,4 millió forint) kelt el az a híres fekete bőrszerelés, melyet Olivia Newton-John színész-énekesnő a Grease című filmben viselt.

A Beverly Hills-i jótékonysági árverés bevételének nagy részéből a színésznő egy ausztráliai rákkezelési központot támogat.

A híres fekete szerelésben énekelte Newton-John partnerével, John Travoltával a You’re the One That I Want című számot az 1978-as musicalfilm záró jelenetében.