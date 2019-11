Így fogadta Orbán Viktor a Budapestre érkező Erdogant – Fotók!

Belföld

Lokál ,

Megérkezett Budapestre Recep Tayyip Erdogan török elnök, akit először Áder János köztársasági elnök fogadott a Sándor-palotában.

Ezt követően Orbán Viktor miniszterelnök fogadta a török elnököt a Karmelita kolostorban. A kormányfő a találkozóról több fotót is megosztott facebook oldalán:

“Törökország elnöke Budapesten // The President of Turkey in Budapest” – írta Orbán Viktor a bejegyzéshez.

Erdogan érkezése miatt, ma ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani a fővárosban.

A BKK közleményében azt írta, hogy a változások főleg az Andrássy út–Lánchíd útvonalat és az ezt keresztező utcákat, valamint a budai Vár környékét érintik. Aki teheti, az használja a kötöttpályás közösségi közlekedési vonalakat, főképp az M2-es, az M3-as és az M4-es metrót. Rövidebb időszakra korlátozzák a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér környéki utakat is. A Budapesti Rendőr-főkapitányság pedig arról adott tájékoztatást, hogy csütörtök éjfélig sok helyen tilos a parkolás.

