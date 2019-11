A szuperkórház az agglomerációban élőket is szolgálná

Belföld

Lokál ,

A dél-budai szuperkórház eredeti helyszínen történő megépítése mellett érvelt Pest megye két kormánypárti országgyűlési képviselője, Aradszki András és Csenger-Zalán Zsolt.

Aradszki rámutatott: a Dél-budai Centrumkórház megvalósítása kétségessé vált az október 13-i önkormányzati választás után, miután az ellenzék pazarlónak vélte a beruházást, és a helyszínt is vitatták. Aradszki emlékeztetett, hogy 1,2 millió embert látna el az új egészségügyi intézmény, amely nemcsak a fővárost, hanem az agglomeráció délnyugati régióját is érintené. A kórházat úgy tervezték, hogy akár katasztrófahelyzetben is megfelelő egészségügyi ellátást nyújtson. Hozzátette, az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően a betegutak is csökkennének.

