Advent a Várkert Bazárban

Bíró Eszter interaktív családi koncertje, Snétberger Ferenc zenei estje, Both Miklós ősbemutatója és a Random Trip koncertje, kortárs iparművészeti vásár, valamint ingyenes családi és gyermekprogramok az ünnepi készülődés jegyében – idén is várjuk az érdeklődőket a Várkert Bazárban advent idején.

2019-ban ötödik alkalommal rendezi meg a Várkert Bazár adventi programsorozatát. December 1. és 22. között, vasárnaponként számos program várja a látogatókat a karácsonyi hangulat és készülődés jegyében, amely minden korosztály számára tartogat különlegességeket.

Advent négy vasárnapján négy téma köré felépülő programokkal várjuk az érdeklődőket. Napközben a látogatók ingyenes kézműves foglalkozásokon vehetnek részt, izgalmas előadásokat láthatnak és a kortárs iparművészeti vásár termékei között válogathatnak a Várkert Bazár Rendezvénytermének aulájában, a Déli Palotákban és a Testőrpalotában.

NAPKÖZBENI PROGRAMOK

December 1. tematikája a Mesebazár. Ezen a napon a gyerekek, családok lesznek a fókuszban. Mesék, elvarázsolt történetek, közös alkotás, elmélyülés, ezek jellemzik az első adventi vasárnapot.

12.01. | 11.00 Kiskalász együttes: Sünkarácsony

12.30 Szinetár Dóra meséi az adventről

December 8-án a környezettudatosság jegyében készülődünk az adventre. Környezetvédelem, klímaváltozás, túlfogyasztás, műanyaghulladékok, társadalmi előítéletek és számos olyan téma, mely a legkisebbektől a legnagyobbakig, kortól, nemtől függetlenül szinte mindenkit érint. Advent második vasárnapjának programját úgy alakítottuk ki, hogy a témához kapcsolódó előadásokon és beszélgetéseken túl a kézműves programok is mind-mind erről a fontos témáról szóljanak.

12.08. | 11.00 Veronaki zenekar: Süt a mama, süt adventi mesekoncert

15.00 Fogi színház: Kukamese

December 15-ének mottója: „Közönség a közösségért.” Tudjuk, hogy adni jó, és az ünnepek közeledtével érzékenyebben is reagálunk, ha valahol szükséget látunk. De vajon hogyan reagálnak minderre a gyerekek? Mit látnak? Advent harmadik vasárnapján a gyerekek saját kezűleg készíthetnek ajándékokat, amiket aztán az UNICEF önkéntesei még a helyszínen áruba bocsátanak, hogy az így összegyűlt összeggel támogassák a rászorulókat. Ezen a napon az adományozás kultúrájából próbálunk meg minél többet bemutatni a közönségnek.

12.15. | 11.00 Farkasházi Réka és a Tintanyúl: Igazi karácsony

12.30 Kovács Anna Sárával, az UNICEF Magyarország szakértőjével beszélget Szinetár Dóra a gyermekek jogairól

15.00 Maszk Bábszínház: Betlehemi történet

16.30 Ébresztő-óra – az UNICEF Magyarország interaktív gyerekjogi foglalkozása

December 22-e már az ünnepre hangolódás jegyében telik. Advent negyedik és egyben utolsó vasárnapján a Várkert Bazárban is meggyújtjuk az utolsó adventi gyertyát, a lecsendesedést és ráhangolódást pedig adventi kamaramuzsikával, igazi téli mesékkel, és rendhagyó, ünnepi karácsonyváró nagykoncerttel segítjük, hogy kicsik és nagyok számára is felejthetetlen legyen az idei ünnep.

12.22. | 11.00 Szinetár Dóra – Szirtes Edina Mókus: Szeleknek szárnyán – adventi kamaramuzsika

15.00 Kincses Színház: Holle anyó – mesejáték

Kézműves foglalkozások: A Várkert Bazár idén is a Magyarországi Alkotóművészek Közép- és Nyugat-dunántúli Regionális Társaságával működik együtt, akik ismét ingyenes kézműves foglalkozásokat biztosítanak a családoknak. A gyerekek hagyományos adventi koszorút készíthetnek; a környezettudatosság jegyében filcből és textilből csinálhatnak apró ajándékokat, vagy éppen régi csomagolóanyagokból alakíthatnak ki adventi naptárat.

Adventi gyertyagyújtás: a koncerteket megelőzően az esemény háziasszonya a fellépőkkel közösen meggyújtja a Hello Wood által alkotott különleges adventi koszorú egy gyertyáját, néhány ünnepi gondolat megfogalmazása mellett.

Az adventi vasárnapokon ismét megnyílik a kortárs iparművészeti vásár, ahol a hazai ékszertervezők, keramikusok, grafikusok és iparművészek új kollekcióit, friss ötleteit csodálhatják meg látogatóink. A sokak számára ismert alkotókkal korábban a több mint két éve bezárt Iparművészeti Múzeumban már hagyománnyá vált vásáron találkozhattunk utoljára. Hosszú idő után tavaly már a Várkert Bazár adott otthont portékáiknak, idén pedig folytatódik a hagyomány, egyedi üvegtermékek, designer papíráruk, selyemfestett kelmék, textilbábuk, egyedi akvarellek, nemezelt, kötött és bőrműves portékák, ruhák, ékszerek, tűzzománc képek, mesekönyvek és még számos kézzel készített különlegesség közül válogathatnak az érdeklődők. A vásár a Népművészeti Egyesületek Szövetségével együttműködésben valósul meg.

Sisi karácsonya – tematikus séta idegenvezetéssel a Várkert Bazárban

Erzsébet királyné és az ünnep

Budai Vársétánkon felidézzük Erzsébet osztrák császárné és magyar királyné karácsonyait, egyben születésnapjait. Hogyan telt az ünnep az uralkodói család körében és milyen ajándékokkal lepték meg egymást? Hogyan köszöntötték Sisit a születésnapján? Az adventi hétvégéken indított sétáinkon különleges meglepetéssel kedveskedünk: Sisi kedvenc süteményét, az eredeti császári recept alapján készített florentinert kínáljuk vendégeinknek.

Minden vasárnap workshopok és múzeumpedagógiai foglalkozások várják az érdeklődőket az „ÚJ VILÁG SZÜLETETT” és az Iparművészeti Múzeum új szerzeményeit bemutató „SZUBJEKTíV” című kiállításainkon is.

ESTI KONCERTEK

A napközbeni programok végeztével sem fejeződnek be az események, hiszen minden vasárnap este színvonalas koncerteken várjuk a látogatókat a Várkert Bazár Rendezvénytermében. Ezekre a programokra jegyeket a www.varkertbazar.hu weboldalon válthatnak az érdeklődők.

12.01. | 17.00 BÍRÓ ESZTER: AZ IDŐMANÓ ADVENTJE

A magyar gyerekzenei színtéren most először kapcsolódik össze igényes élőzenei koncert, mini-színház és különleges, 21. századi vizualitás. A produkció ilyen fúzióban itthon még nem látott, eredeti módon kerül színpadra. Multimédiás, interaktív családi koncert és játék az idővel, élőben készített animációval és legújabb interaktív technológiával.

Előadja:

Bíró Eszter (az Időmanó szerepében) – ének, metalofon, tánc

Födő Sándor “Fodo” – ütőhangszerek

Csókás Zsolt – gitárok, ütőhangszerek

Cserta Balázs – szoprán szaxofon, klarinét, furulyák, tárogató

Ifj. Tóth István – gitár, basszusgitár

Narrátor: Kállóy Molnár Péter

Interaktív vetítés, élő animációk: Karcis Gábor

Animációk: Horváth Réka

Dramaturg/író: Bíró Eszter és Födő Sándor “Fodo”

Zeneszerző/hangszerelés: Födő Sándor “Fodo”

Dalszövegek: Hegyi György, Marék Veronika, Varró Dani

Rendező: Bíró Eszter

Az előadás egyrészes, 70 percben.

12.08. | 19.00 SNÉTBERGER FERENC: GENERATIONS

Advent második vasárnapján a gitár és tuba, illetve elődje a szerpent egyszerre merész és érzékeny játékát hallhatjuk a Berlinben élő Snétberger Ferenc és a francia Michel Godard virtuóz tolmácsolásában. Az esten Toni Snétberger dobon, a Snétberger Zenei Tehetség Központ egykori tanítványai, Fehér Elemér klarinéton, Bodoczki Ernő pedig nagybőgőn játszik.

12.15. | 19.00 BOTH MIKLÓS: ELFELEDETT KARÁCSONY UKRAJNÁBAN – ŐSBEMUTATÓ

Az ukrán falvakban lakók a mai napig elképesztő elszigeteltségben élnek. A nehézségek ellenére az ott élők továbbra is őrzik a szájhagyomány útján fennmaradó kultúrát. Both Miklós meghívására idős asszonyok engednek betekintést ebbe az elzárt világba, így igazán egyedi koncertélmény születik. Nemcsak valódi parasztemberek által előadott, feliratozott népballadákat fogunk hallani, hanem Both Miklós hangszerelésében lendületes magyar-ukrán „világzenét” is, amelynek hátterét a közönség filmeken keresztül ismerheti meg. Az Elfeledett Karácsony Ukrajnában című műsorban tíz ukrán falusi énekessel, a kijevi Bozhychi énekegyüttessel és magyar zenészekkel idézzük meg az európai parasztság aranykorát.

12.23. | 19.00 RANDOM TRIP

Rendhagyó – a lelket ünneplőbe öltöztető – évzáró koncertre készül a Delov Jávor által vezetett páratlan improvizációs koncertsorozat, a Random Trip. A csapat olyan neves hazai előadókon túl, mint Palya Bea, Mc Kemon (Irie Maffia), Saiid (AKPH), Zentai Márk (Mörk), Koszi Janka, ez alkalommal vendégül látja az amerikai soul-funk énekes, Big John Whitfield irányításával működő Vienna Gospel Society kórust is. Külön öröm, hogy a spontán zenei pillanatok varázsát és az est ünnepi fényét Dés László Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zenész, zeneszerző is emeli karácsonyváró ünnepi koncertünkön.

Szeretettel várjuk a család minden tagját a Várkert Bazár adventi programjain!

További információ és jegyvásárlás: www.varkertbazar.hu