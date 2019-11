Ajándékkönyveket és önkénteseket is vár a Mikulásgyár

Az agrár- és élelmiszeripari szereplők innovatív megoldásait a hazai támogatásokon kívül jelentős nemzetközi pályázati források is ösztönzik, jelenleg is fut a Horizont 2020 keretprogram, 2021-től pedig megemelt költségvetéssel Horizont Európa néven indul az újabb hétéves pályázati ciklus – hangzott el a témában szervezett háttérbeszélgetésen az Agrárminisztérium (AM) pénteki közleménye szerint.