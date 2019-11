Az agrár- és élelmiszeripari innovációkat nemzeti és uniós források is ösztönzik

Belföld

Az agrár- és élelmiszeripari szereplők innovatív megoldásait a hazai támogatásokon kívül jelentős nemzetközi pályázati források is ösztönzik, jelenleg is fut a Horizont 2020 keretprogram, 2021-től pedig megemelt költségvetéssel Horizont Európa néven indul az újabb hétéves pályázati ciklus – hangzott el a témában szervezett háttérbeszélgetésen az Agrárminisztérium (AM) pénteki közleménye szerint.

Feldman Zsolt, az AM mezőgazdaságért felelős államtitkára a közlemény szerint kiemelte, hogy a minél eredményesebb pályázatok érdekében az agrártárca, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatallal (NKFI Hivatal) és az Agrárinformatikai Klaszterrel együttműködésben 2020 első negyedévében konferenciát szervez, ahol a forrásszerzés gyakorlati lehetőségeit és eddigi tapasztalatait is bemutatják.

Az élelmiszeripar – az építő-, egészség-, és kreatív ipar mellett – az ország négy kiemelt iparága közé tartozik – közölte az államtitkár, hozzátéve: ezért a kormány törekszik arra, hogy a magyar szereplők sikeres pályázataikkal egyre több uniós forrást tudjanak bevonni, ezzel is erősítve a jövedelmezőbb és fenntarthatóbb élelmiszertermelést.

Hangsúlyozta, hogy a tudás- és technológia alapú modern mezőgazdaság létrehozásához elengedhetetlen a kis- és közepes agrár-vállalkozások hozzáadott-érték növelése, amelyben a kutatás, az innováció és a tudásátadás kulcsfontosságú. A 2020 utáni Közös Agrárpolitika hazai tervezését az államtitkár az elkövetkező 1-1,5 év egyik legfontosabb feladatának nevezte.

Feldman Zsolt a Horizont Európa kutatási keretprogramról elmondta, hogy a következő hónapokban kell kidolgozni és a programba illesztetni a hazai gazdálkodók számára fontos témákat. Ebben a munkában fontosnak nevezte a kormány és a szakpolitika mellett a tudásközpontok, egyetemek, kutatóintézetek, a vállalati kutatóközpontok, valamint innovációt elősegítő szervezetek együttműködését.

Birkner Zoltán, az NKFI Hivatal elnöke szerint fontos, hogy a 2021-től induló Horizont Európa forrásaira sokkal felkészültebben tudjanak pályázni a magyar vállalkozások, kutatóintézmények. Ezért olyan intézkedéscsomagot állítottak össze a magyar pályázók ösztönzésére, amely a szakértői szolgáltatások megerősítésétől a hazai rásegítő pályázatok rendszerének megújításáig terjed – tette hozzá.

A 2020 márciusára tervezett konferencia plenáris programját az NKFI Hivatal, az AM, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint az Európai Bizottság képviselőjének előadásai alkotják olyan kiemelt tématerületekkel, mint az agroökológia, az élelmiszer rendszerek, az erdészet, az energetika és a biofinomítás. A rendezvényre az esemény honlapján (www.eifkonf.hu) lehet regisztrálni.