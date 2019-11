Az évszázad műkincslopása: négy betörő után nyomoznak

Extra

Négy elkövető után nyomoz a rendőrség a drezdai ékszerrablás ügyében. Az elkövetők 7 perc alatt fejszével fosztották ki a múzeumként működő uralkodói palotát. Az értékes gyűjteményből több különleges darabot is elvittek, a kár 336 milliárd forint.



A németországi Drezda városának minden lakója felbolydult, mikor megtudták, hogy betörtek a szász választófejedelmek és királyok palotájának világhírű kincstárába. A Grüne Gewölbe múzeumot kevesebb, mint 7 perc alatt rámolták ki a rablók, a kár pedig óriási, egymilliárd euró, azaz 336 milliárd forint is lehet. A rablók közel 100 kincset vittek magukkal, az ügy legkínosabb fejleménye pedig, hogy kiderült, a múzeumnak nem volt biztosítása a műtárgyakra. A hatóságok közlése szerint „sűrűsödnek azok a nyomok, amelyek szerint négy elkövető vett részt a betörésben”. Erre a rendelkezésre álló videófelvételek alapján következtettek a nyomozók. A rendőrség azóta fotókat is közölt a legértékesebb műtárgyakról, melyek között gyémánt kalapkapocs, melltű és egy kard is van.

– A rablók csak azt vitték el, amit a három ékszeresvitrin fejszével való betörésekor keletkezett lyukakon keresztül közvetlenül el tudtak érni – közölte Dirk Syndram, a kincstár igazgatója újságírókkal.

A betörést szinte elképzelhetetlennek tartották, biztonsági rendszerüket ugyanis néhány éve ellenőrizték, és megfelelően működőnek találták. Mint mondta, az is meglepő volt, milyen gyorsan tört be a vitrin üvege. Elméletileg ugyanis 15 percre lett volna szükség ahhoz, hogy egy fejszével beszakítsák az üveget.

A nyomozók közlése szerint a tetthelyen végzett munka nagyon időigényes, a betörők ugyanis kiürítettek egy poroltót, hogy eltüntessék nyomaikat.

