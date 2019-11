Baj van! Két állatnál is beazonosították a ló-AIDS-et

Két, Pest megyében tartott lónál is megerősítette a lovak fertőző kevésvérűsége (FKV) fertőzöttséget a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal laboratóriuma. A betegség miatt jelenleg egy dunakeszi és két sóskúti lótartó helyen rendelt el forgalmi korlátozást a helyi hatóság. A fertőzött állatokkal együtt tartott lovak tulajdonosaival az állategészségügyi hatóság hamarosan felveszi a kapcsolatot – olvasható a Nébih honlapján.

A Nébih felhívja minden lótartó figyelmét a betegséggel kapcsolatos megelőző intézkedések, valamint a jogszabály által előírt szűrővizsgálatok elvégzésének fontosságára:

A betegségről további hasznos és fontos tudnivalók olvashatóak a Nébih aloldalán.

A lovak fertőző kevésvérűsége (Equine Infectious An(a)emia, EIA) az egypatások (ló, szamár, öszvér) fertőző betegsége. Retrovírus okozza, azon belül is egy lentivírus, ahogy az emberi AIDS-et is – ezért a sajtó időnként „ló-AIDS” névvel illeti.

Elsősorban fertőzött vér, de nyál, tej és más testváladékok útján is terjedhet; jellemzően böglyök, pőcsikek, kullancsok csípése által; a hordozóban legfeljebb 4 órán keresztül marad életben. Fedeztetés, állatorvosi beavatkozások, pl. tömeges oltások során újrahasznosított fecskendők vagy a zabla is terjeszthetik, és a placentán át a kanca is megfertőzheti vele a csikót. A fertőzés veszélye a tünetekkel járó betegségnél a legnagyobb, amikor a vérben a vírusok szintje a legmagasabb.