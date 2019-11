Bármelyik pillanatban megszülethet Csányi Sándor és Tenki Réka gyermeke

Extra

Holló Bettina ,

Tenki Réka élete eddigi legboldogabb és egyben legizgalmasabb időszakát éli át, ugyanis úton van a második gyermeke. Férje, Csányi Sándor és ötéves kislányuk, Luca is nagyon várja már a kistesó érkezését.

A nagysikerű NőComment! című talkshowban hétről hétre ismert nők és férfivendégek boncolgatnak hétköznapi vagy éppen szokatlan, nőket érintő témákat. A legfrissebb epizódban Ábel Anita, Pálmai Anna, Király Linda Osvárt Andi és Balázsovits Edit köszöntötte az új hölgyvendéget, Tenki Rékát, aki második gyermekét hordja a szíve alatt.

A NőComment! történetében először vendégeskedett kismama, így a többiek rögtön faggatni kezdték.

“Jól vagyok, pár napig még kibírom” – kezdte a gyönyörű színésznő. “Az elsőnél úgy mentem, hogy én leszek az első, akinek nem fáj. Ehhez képest 15 óráig tartott, és természetesen nagyon fájt, így egy picit most félek” – mondta Réka, aki szerint a szülés utáni időszak talán még nehezebb. “Nektek nem volt depressziótok?” – kérdezte a többieket a kismama. “Nekem volt valami furcsa érzésem, hogy ki vagyok, mit csinálok, hogy lesz tovább, hasznos vagyok-e, de aztán ez elmúlik, hisz ott van az a kisember, aki mindent felülír. (…) Nem tudom, milyen lesz két gyerekkel, nem tudom hogy kell az időt beosztani, kisakkozni. Emellett persze bennem is felmerül, hogy lehet-e két gyereket egyformán szeretni, miközben meg persze hogy lehet” – mesélte őszintén a színésznő, akinek kislánya, Luca nagyon mókásan reagált a kistesó érkezésére.

“Luca örült, aztán kérdezte, hogy van-e valami baj, hisz eddig olyan jól meg voltunk így, anya, apa, ő és a kutya. Teljesen igaza van, erre nem lehet mit mondani. De aztán megnéztük a Baby úr című filmet, aminek köszönhetően kaptam egy kis mentséget. Ott a kisbabák ugyanis az égből választják ki szüleiket és testvéreiket. Így én is tudtam mondani Lucának, hogy nincs mit tenni, ez a kisbaba le akart hozzánk születni – mesélte Réka.

A sors furcsa fintora, hogy a színésznő új filmjében, a Seveledben egy várandós táncosnőt alakít. Ekkor még nem volt várandós, műhassal vitte végig a forgatásokat.

“Halálosan jó érzés, hogy vékony vagy, de van egy póthasad, amit le-fel dobálhatsz ” – jegyezte meg viccesen. “Szeretni való fim lesz, vígjáték romantikus, tele van jó színészekkel, az Orosz Dini nagyon jó rendező, jól irányított minket, rengeteget röhögtünk, és ebben van rizikó is, hogy vajon ez visszanézve is ennyire vicces lesz-e. Jó filmre nincs recept, már volt olyan, hogy valamit nagyon szerettem, de alig nézték. Bízok benne, hogy amit beletettünk munka, és ez a könnyed hangvétel miatt szívesen nézik majd az emberek, főleg így az ünnepek környékén. Szerencsére egyre többet néznek magyar filmeket, igenis jó magyar színészeket is nézni – jelentette ki a kismama, aki egyébként 10 éve alkot egy párt Csányi Sándorral.