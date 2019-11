Békefi Viki, az igazi átváltozóművész

Extra

Magyarország legsokoldalúbb előadója 2019-ben, azaz a TV2 Sztárban Sztár leszek! első évadának nyertese Békefi Viktória lett, édesanyja könnyek között ünnepelte. A 10 milliós főnyereményből családjának is szeretne segíteni. Pápai Joci 26 éves versenyzője hétről-hétre bizonyította a tehetségét, és minden adásban a legjobbak között végzett. A Lokál most összegyűjtötte Viki legemlékezetesebb produkcióit.

A Sztárban Sztár leszek! győztese már az első élő showban kiemelkedett a többi versenyző közül. Korda Györgyként nyújtott előadásával a mestereket és a nézőket is meggyőzte, hiszen ő lett az adás abszolút nyertese.

Viki Christina Aguileraként nemcsak nagyot énekelt, de tánctudását és tökéletes alakját is megmutatta a dögös bőrszerkóban. Pápai Joci a győzelem után ki is emelte, neki ez volt a kedvenc produkciója a versenyzőjétől.

A Get Down On It című dalt Békefi az Emilio által ismertté vált Hajú vana dudududu feldolgozásban vitte színpadra. A stúdió hangos nevetésben tört ki az előadás után. A mesterek szerint pedig ez volt az idei évad egyik legszórakoztatóbb pillanata.

Az énekes utolsó előadása igazán érzelmesre sikeredett. Whitney Houstonként a The Greatest Love Of All slágert énekelve mondott köszönetet édesanyjának, aki a dal végén könnyekben kitörve ölelte magához lányát a színpadon. „Boldog vagyok, hogy édesanyámmal élhettem át ezt a pillanatot” – mondta Viki.





