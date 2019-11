Belépett a DK-ba a függetlenséget színlelő Kálmán Olga

Belföld

Gy. Németh Erzsébet, a humán területekért felelős főpolgármester-helyettes politikai főtanácsadója lett Kálmán Olga – ez derült ki az egykori tévés vasárnapi sajtótájékoztatójából. Az eseményen Gyurcsány Ferenc a DK elnöke azzal büszkélkedett, hogy Kálmán Olga belépett a DK-ba.

Ezzel a függetlenség álcája is végleg szétfoszlott, a bukott médiaszemélyiség hivatalosan is pártpolitikussá vált – számol be az Origo.

Miután az előválasztáson alulmaradt Karácsony Gergellyel szemben, Kálmán Olga úgy búcsúzott el az újságíróktól a vereséget megmagyarázó sajtótájékoztatóján, hogy nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy kudarca ellenére a későbbiekben ismét politikai szerepet vállal. Ezúttal betartotta ígértét.

A mai esemény fontosságát jelezte, hogy azon a főváros ellenzéki vezetését kézben tartó Gyurcsány Ferenc is megjelent. A DK elnöke felvezetésként elárulta, hogy ő azok táborába tartozott, akik Kálmánt arra biztatták, “szolgálja a hazáját politikusként,” és a média helyett a politikát válassza. A pártelnök szavaiból kiderült, hogy a magát eddig független értelmiségként pozícionáló belépett a DK-ba – írja az Origo.

Gy. Németh Erzsébet, a humán területekért felelős főpolgármester-helyettes arról beszélt, hogy olyan fővárost szeretne, ahol más kulturájú embereket a kulturájuk miatt nem üldöznek, és ennek kapcsán rögtön Kálmán Olgára gondolt.

Ezért kértem meg Olgát, hogy segítse a munkámat, dolgozzon velem együtt, mint a kulturáért is felelős főpolgármester-helyettes politikai főtanácsadója. – vázolta Gy. Németh, milyen feladatkörben számít a bukott tévésre.

A mikrofonhoz lépve Kálmán Olga nem túl nagy lelkesedéssel, konkrétumok nélkül beszélt új feladatköréről. “Van felelősségem abban, hogy lendületet kapjon, és megtartsa a lendületét az ellenzéki politizálás” – mondta.

