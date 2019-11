Bemutatkoztak Bács-Kiskun legfinomabb borai

Belföld

Másodjára is nagy sikerrel zajlott le a Bács-Kiskun megyei bormustra, ahol a vidék legkiválóbb borászai, pincészetei kapnak lehetőséget, hogy bemutassák a Duna-Tiszta közének legjobb borait. Idén is kóstoló és közönségszavazás döntötte el, ezek közül melyik legyen a Bormustra bora. A Four Points by Sheraton Kecskemét hotelben, november 14-én megtartott rendezvényen egy jótékonysági borárverésre is sor került, amivel a licitálók a csángó gyerekek továbbtanulását támogatták.

Bács-Kiskun megye a jó borok hazája, ahol az ország legnagyobb szőlőterületén folyik a bortermelés. A megyei önkormányzat azért rendezi meg a Bormustrát évről évre, hogy ezt a munkát honorálja, és tovább öregbítse a környék borainak jó hírét.

A rendezvényen az egészen kicsi pincészetekkel és a legnagyobb borászatokkal is találkozhattunk, ez a felhozatal pedig idén a vajdasági kiállítókkal, kóstoltatókkal is kiegészült, határokon átívelővé téve a kínálatot. A meghívottak borkorcsolyákból és sajttálakról szemezgetve találtak közös hangra a minőségi borok élvezetében.

A megnyitón Rideg László, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke mondott köszönetet a résztvevőknek, majd Gál Zsombor, a Magyar Turisztikai Ügynökség Bor- és Gasztromarketing Főosztályának vezetője vette át a szót.

Minden borász négy-négy borral készült a bemutatóra, illatos fehér, nem illatos fehér, rozé és vörösbor kategóriában. Ezek közül idén is kóstolóval egybekötött közönségszavazás döntött arról, melyik bor érdemelte ki a „Bács-Kiskun Megyei Bormustra Bora” címet. A meghívottak a megye meghatározó tisztségviselői, vezetői, borkedvelői, turisztikai –és vendéglátóipari szakemberei közül kerültek ki, akik az eseményen belekóstolhattak „a megye aranyába” – így borítékolható, hogy az év boráról idén is megalapozott döntés született.

Bortúra határon innen és túl

Idén a megyei vezetőségnek hála útjára indul egy olyan turisztikai kezdeményezés, ami bizonyára sokakat megmozgat majd: a Duna Borút néven bemutatott útvonal a szerb-magyar határon átívelve a magyar lakta területek legjobb borvidékein át kalauzolja majd az érdeklődőket. A résztvevő negyven borászat nem csak borkóstolót, hanem szállást, kulturális programokat és kulináris élményeket is kínál a látogatóknak, akik egy borturisztikai útlevélen pecsételhetik le, melyik célállomást keresték fel a Kunsági, a Hajós-Bajai, a Szabadkai vagy éppen a Szerémségi borvidéken.

A Bormustrán a projekt keretében készült könyv is bemutatkozott, ami a túra útvonalát és egyes állomásait is szemlélteti, de egy kiállítás is helyet kapott itt a térség pincészeteiről, történeti örökségéről. Ráadásképp levetítették azt az imázfilmet is, ami a borozás életérzését, a zamatok és ízek harmóniáját tárta elénk, bemutatva, mit jelent a bor iránti rajongás és elkötelezettség.

Határon túliak sorsát egyengeti a jótékonysági árverés

Az Önkormányzat ebben az évben egy fontos ügyet is felkarol: a Kárpátokban megbúvó csángó falu, Háromkút lakói részesültek a támogatásban, ahol a családok gyakran kényszerülnek a gyermeküket már nagyon fiatalon, 10 évesen a távoli bentlakásos iskolákba küldeni. Ez a döntés rengeteg fájdalommal és lemondással a létminimum határán tengődő családok számára, amelyek ennek következtében sajnos gyakran szétszakadnak.

Az est során Gál Hunor örmény katolikus plébános, Háromkút hitéleti vezetője ismertette azokat a körülményeket, amelyek megérintették és segítségre sarkallták a jelenlévőket. A jótékonysági árverésre a kiállító és bemutatkozó borászatok ajánlottak fel értékes borokat, amelyek árveréséből befolyt összeg egyenesen a rászorulókhoz került, de olyanok is akadtak, akik névtelenül és licit nélkül nyújtottak támogatást a határon túliak részére.

Ez a jótékonysági akció külön aktualitással bír, hiszen ma, november 15-én tartjuk a Magyar szórvány napját. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés kiemelten fontosnak tekinti, hogy a szórványban élő gyerekek is lehetőséget kapjanak a tanulásra. A hosszú távú, államilag támogatott végcél számukra egy kollégiumot is létrehozni.

Ehhez ugyan a jelenlegi gyűjtés nem tud hozzájárulni, de segíti néhány család sorsának jobbra fordulását. A gyűjtés nem áll meg, hanem a megyei települések, cégek megkeresésével folytatódik. Aki megengedheti, maga is csatlakozhat, és adományát eljuttathatja az Élhető Kiskunmajsa Egyesület számlaszámára.